Cuidado con los SMS que prometen un empleo fácil y con un gran salario diario desde casa

“Ha sido seleccionado para un empleo de medio tiempo/ tiempo completo. Salario diario 200 euros - 500 euros, el trabajo es muy simple y se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar”. Esto afirma unos SMS que se están enviando y por los que habéis preguntado a través del servicio de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

Para aceptar el supuesto trabajo debemos escribirle a un contacto de WhatsApp que viene enlazado en el mensaje. Lo que nos ofrece es visualizar vídeos en redes sociales a cambio de una comisión con la web “D.T.Consortium”. Sin embargo, no se trata de un empleo con un salario de hasta 500 euros y, de hecho, podríamos acabar pagando por “trabajar”. Además, la web presenta varios aspectos que deberían hacernos desconfiar.

Qué podría ocurrir si contactamos

Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con los números de teléfono que enlazan los mensajes en varias ocasiones. En todas ellas, lo que nos ofrecen es un empleo con la supuesta empresa "D.T.Consortium" en el que tenemos que ver vídeos en redes sociales, darles 'me gusta' y suscribirnos. De esta forma, supuestamente, aumentamos su exposición y su tráfico.

Nos invitan a registrarnos en la web de D.T.Consortium, donde nos piden nuestro número de teléfono y una contraseña para registarnos.

La web dt-consortium.com CAPTURA

Podrías terminar pagando para "trabajar"

Si nos registramos, entramos en una web en la que debemos realizar "tareas" (visualizar vídeos en redes sociales). Por cada tarea completada recibimos supuestamente un Tether (USDT), que es una criptomoneda que equivale a 1 dólar.

Como usuarios ordinarios, nos indican que tan sólo podemos realizar tres tareas al día y sólo podremos retirar 10 USDT tres veces (30 dólares en total). "Es decir, lo del SMS es mentira de la buena. Tampoco se trata de ningún trabajo reglado", indica a Maldita.es Raúl Cosano Puerta, ingeniero informático experto en ciberseguridad. Como vemos, no es cierto que nuestro "salario" sea de hasta 500 euros diarios, como promete el mensaje de texto que nos llega.

Supuestamente, para poder realizar más tareas al día y poder retirar el dinero ganado más veces, debemos convertirnos en usuarios VIP de distintos niveles. Por ejemplo, para subir al nivel 1 hay que "recargar" nuestra cuenta con 150 USDT (que equivalen a 150 dólares). Es decir, podríamos terminar pagando para "trabajar".

Además, la web nos insta a invitar a otros usuarios. "Por cada tarea que haga un usuario que haya sido invitado por ti, te llevas una comisión de este", afirma Cosano. El experto señala que podría tratarse de una estafa piramidal, dado que la supuesta empresa "se beneficia de un marketing agresivo que realizan sus propios usuarios en el afán de conseguir más usuarios en la pirámide para cobrar una comisión sin hacer nada".

Por qué debemos desconfiar de esta web

No encontramos información en internet acerca de la supuesta compañía. Como hemos visto, en la web nos piden directamente un número de teléfono y una contraseña para registrarnos o para iniciar sesión, pero no hay ningún apartado con información sobre el supuesto empleo que ofrecen antes de entrar en la plataforma. En redes sociales, tan sólo encontramos un canal de YouTube que fue creado el 6 de marzo de 2022.

De hecho, las herramientas Scam Detector y Scam Doc, que ofrecen información acerca de la confianza de un sitio web, indican que la web de D.T.Consortium se creó a finales de marzo y le dan una puntuación baja de confianza.

Jorge Louzao, experto en ciberseguridad de empresas y hacker ético, apunta que el dominio no ofrece información sobre quién está detrás de la web, como podemos ver en la herramienta DomainTools. "Lo del dinero que ofrecen, que no haya información legal por ningún lado, que la web sea de reciente creación y esté oculta para esconder al propietario, es muy sospechoso", afirma.

Ojo con la aplicación para el móvil

D.T.Consortium enlaza a una página en la que nos podemos descargar una aplicación móvil para Android o iOS. Según Louzao, si elegimos la opción de Android se descarga un archivo que podría ser malicioso. Así lo indican herramientas como VirusTotal o JoeSandbox.

"Que la web no tenga información sobre la empresa que está detrás del presunto trabajo y estén enviando spam por SMS con diferentes números, además de que la app te la tengas que bajar de su web fuera del control de Google o Apple, para así no ser verificadas por sus respectivos servicios, son indicadores más que suficientes para no contestar a estos mensajes", apunta el experto.

Por su parte, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) asegura que el principal objetivo de la campaña es obtener información de los usuarios para utilizarla para cometer nuevos timos o, incluso, involucrar a víctimas en actividades ilegales. Y recomienda que no respondamos al SMS ni pinchemos en el enlace.