Mercedes Milá desvela si volvería a presentar 'GH' y sorprende al dejar la puerta abierta

Hablar de Mercedes Milá es, sin duda, hacerlo también de Gran Hermano. Fue la icónica presentadora del formato durante 16 años, pero acabó dejándolo, por lo que Jorge Javier Vázquez recogió el testigo.

La veterana comunicadora, reacia a hablar sobre su vuelta al programa de Mediaset, esta vez ha hecho una excepción e incluso ha explicado los motivos que la llevarían a no regresar a él. Y lo ha hecho aprovechando su estreno como tiktoker. "Para los que me preguntáis si volvería a presentar Gran Hermano", arranca Milá.

"Yo creo que hay que saber cortar las cosas. Cuando has estado dieciséis años haciendo lo mismo, entusiasmada, pero haciendo lo mismo… Hay un momento que tu cabeza, si tú no lo haces, te da las órdenes de parar. Es a mí lo que me pasó", explica la periodista.

"Fue una época dorada para mí todo el tiempo que estuve haciendo Gran Hermano, pero no volvería a ese formato, la verdad", zanja.

Eso sí, deja un mensaje para la esperanza para todos aquellos fans que la quieren de vuelta y la reclaman continuamente. "¡No digo que no definitivo! Yo no digo un 'no' definitivo a nada, pero sí digo que mi intención, hoy por hoy, es no volver", explica. "Quiero seguir con lo que estoy haciendo en Movistar, seguir con Milá vs. Milá, buscar otros formatos y hacer cosas nuevas como he hecho toda mi vida. Nunca he mirado atrás para repetir", asegura.