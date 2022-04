Zelenski afirma que no ha recibido ninguna propuesta de acuerdo de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que no ha recibido ninguna oferta por escrito por parte de Rusia para una solución negociada del conflicto, un texto que, según Moscú, han elaborado durante al menos ocho semanas.

"No he oído nada, no he visto nada. Estoy convencido de que no nos han entregado nada", dijo el mandatario ucraniano, según informa DPA, en una conferencia de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que visitó el país por sorpresa para reunirse con Zelenski.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había informado de que los negociadores rusos han entregado el borrador de un documento "con redacción clara" a la parte ucraniana, aunque no precisó más detalles sobre su contenido.

"En este momento, nuestro borrador del documento ha sido entregado a la parte ucraniana", indicó Peskov en una rueda de prensa en la que añadió que "incluye formulaciones elaboradas y absolutamente claras".

"La pelota está en su lado, estamos esperando una respuesta", agregó, antes de asegurar que, en cuanto a plazos, "depende de la parte ucraniana". Peskov, según recogió la agencia de noticias Interfax, hizo hincapié en que "la dinámica de trabajo del lado ucraniano deja mucho que desear".

Críticas a los negociadores ucranianos

"Los ucranianos no muestran una gran inclinación a intensificar el proceso de negociación", continuó, recordando que el presidente ruso, Vladimir Putin, ya criticó que los negociadores ucranianos "se desvían constantemente de los acuerdos previamente confirmados, de sus palabras, cambiándolas constantemente".

No es la primera vez que Peskov se expresa en estos términos. El lunes, ya dijo que la dinámica de las negociaciones "deja mucho que desear" y explicó que la parte ucraniana "no demuestra una constancia especial" en los puntos que acuerdan las partes".

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, expresó este mismo miércoles que Moscú ha perdido ya "toda la confianza en los negociadores ucranianos", por lo que ha manifestado que la situación "se desarrolla sobre el terreno".

La ONU, "gravemente alarmada"

En el marco de las negociaciones, Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, indicó este miércoles que se han entregado cartas a las misiones de la ONU de Rusia y Ucrania pidiendo una visita a ambos países para facilitar el alto el fuego, una información ya facilitada anteriormente por el propio Guterres.

"El secretario general dijo, en este momento de gran peligro y consecuencias, que le gustaría discutir medidas urgentes para lograr la paz en Ucrania y el futuro del multilateralismo basado en la Carta de la ONU y el Derecho Internacional", indicó Dujarric.

En este sentido, aseguró que desde Naciones Unidas están "gravemente alarmados" por la creciente crisis humanitaria en Ucrania en medio de una intensificación de la ofensiva rusa en el este del país, según un comunicado de la ONU.