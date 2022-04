Pablo Motos celebra el fin de las mascarillas: "Que alegría volver a ver las caras del público"

Este miércoles llegó la noticia que todos llevábamos esperando desde el comienzo de la pandemia, el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla tanto en exteriores (que ya se eliminó) como en interiores.

Y el mundo de la televisión ha sido uno en los que más se ha notado la presencia de la mascarilla, donde el público asistente a los programas o concursos tenía que llevarla mientras estaban en las gradas del interior del plató.

Pero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, que, más de dos años después del inicio de la pandemia del coronavirus, eliminando la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados, y Pablo Motos lo celebró en su programa.

"¡Primer El hormiguero sin mascarillas!", exclamó el presentador mientras el público estallaba en aplausos. "Qué alegría volver las caras completas. Me imagino que os estará pasando como a mí, que hay gente que hace dos años que no la veis completa y os parecen raros".

Y añadió: "Parece que la cara se les ha alargado un par de dedos, como que están extraños. Nos iremos acostumbrando porque es una alegría y ojalá no haya más olas".

Después de dos años, hoy es el primer Hormiguero ¡sin mascarillas! #AmaiaBegoñaEH pic.twitter.com/bftRHAQfMq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 20, 2022

La hormiga Trancas comentó: "Mola, yo me he quedado flipado al no tener que usar mascarilla", mientras que Jorge Salvador, al comienzo del programa, hizo un gesto a la cámara quitándosela y guardándola en el bolsillo después de dos años llevándola durante la emisión del programa.