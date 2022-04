Fedez muestra su impactante cambio físico: "He perdido diez kilos desde que me operé"

Fedez se recupera poco a poco de la operación a la que se sometió el pasado mes de marzo para extirpar el tumor neuroendocrino que le fue diagnosticado en el páncreas.

Desde que recibiera el alta hace unas semanas, el músico italiano sigue informando a sus seguidores sobre su evolución, ya sea a través de publicaciones en su perfil de Instagram como en sus stories.

De hecho, en una de sus últimas publicaciones, el marido de Chiara Ferragni ha mostrado cuánto ha cambiado físicamente desde que lo mandaran cumplir reposo en su casa de Milán, rodeado de su familia.

Fedez muestra su cambio físico tras ser operado de un tumor. INSTAGRAM

El también influencer ha publicado una fotografía donde aparece sin camiseta, dejando ver su delgadez frente a su peso de meses atrás. "He perdido casi diez kilos desde que me he operado", ha aclarado.

El DJ italiano anunció su enfermedad a través de un vídeo en el que no podía contener las lágrimas y, pocos días después, tuvo que someterse a una intervención de seis horas en la que le fue extirpada parte del páncreas, incluido el tumor que le habían encontrado los médicos. Por aquel entonces reconoció que había "un camino importante por recorrer".