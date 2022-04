¿Hacen falta tantos escaños?

Estos días se debate en la Asamblea de Madrid una proposición de ley acordada por el Partido Popular y Vox, con la que se pretende reducir el número de diputados autonómicos de 136 a 91. Se trata de una idea de Vox que, ante la evidencia de que no podrá eliminar las comunidades autónomas -como pretende-, se conforma con limitarlas. En realidad, se conforma con decir que quiere limitarlas, porque la propuesta no prosperará. Necesita una mayoría de dos tercios de la cámara, que no tiene. Y, si la tuviera, necesitaría la aprobación de las Cortes Generales, que tampoco la tiene. Por tanto, todo se quedará en palabras. Pero es un asunto a discutir.

Cuando se vota en las elecciones madrileñas, los ciudadanos lo hacen a una interminable lista de 136 nombres, de los cuales, con suerte, conocerá bien a dos o tres

El caso de Madrid resulta llamativo, porque el estatuto establece que el número de diputados, lejos de mantenerse o disminuir, se ampliará conforme aumente la población de la comunidad. No se puede negar la lógica de tal decisión: si hay más ciudadanos, debe haber más representantes. Pero la realidad pone matices al método, porque tendría sentido disponer de más diputados si los pudiéramos elegir uno a uno, en circunscripciones más pequeñas, conociendo quién es cada uno, y teniendo la opción de controlar de forma directa su desempeño del cargo. No es el caso. Cuando se vota en las elecciones madrileñas, los ciudadanos lo hacen a una interminable lista –una sábana– de 136 nombres– ciento treinta y seis, que se dice pronto–, de los cuales, con suerte, conocerá bien a dos o tres, a otros cuantos quizá de oídas, y al resto, de nada. Además, todos ellos representan a la comunidad en su conjunto, cuando sería razonable dividir el territorio en circunscripciones manejables, de las que cada diputado se pudiera ocupar con mayor detenimiento, y así someterse al escrutinio más cercano de sus vecinos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido o en Estados Unidos, donde cada diputado o congresista se tiene que ganar su propio escaño a pulso, y no escondido dentro de una lista interminable.

Los partidos pequeños ya se han quejado, porque esta propuesta de limitar el número de diputados puede reducir la proporcionalidad y, como consecuencias, la representatividad. Y tienen razón. Aunque, aplicando ese mismo criterio, el Congreso de los Diputados y el Senado deberían ampliar su número de escaños conforme aumentara la población del país, y no se ha hecho así. La Constitución ya establece que el Congreso podrá tener entre 300 y 400 escaños. Por ley se estableció que fueran 350, y esa cifra no se ha movido desde la Transición, cuando España tenía diez millones de habitantes menos que ahora. ¿Hemos perdido representatividad los ciudadanos por no haberse ampliado el número de diputados? El asunto, como poco, merece un debate.