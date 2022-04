Cs acusa l'Ajuntament de València de gastar en inversions financerament sostenibles que no complien condicions

Així es desprèn de l'informe que ha fet públic el Tribunal de Comptes sobre fiscalització de les IFS dels ajuntaments espanyols, segons ha assenyalat Cs en un comunicat.

En paraules de Giner, "l'informe conclou que els diners que va invertir l'Ajuntament de València en dos expropiacions i en la redacció d'un projecte d'habitatge no hauria d'haver rebut mai la consideració de financerament sostenible".

En el primer cas, ha detallat, "perquè una expropiació en si mateixa no és un projecte de millora a llarg termini per a la ciutat". "O, en altres paraules, no compleix amb la condició indispensable de ser un projecte que impacte positivament en el futur", ha afirmat.

Referent a açò, Cs cita que el Tribunal de Comptes considera en el seu informe que, per a ser IFS, l'expropiació hauria d'haver vingut acompanyada d'un plantejament més ambiciós i definit d'urbanització: "Un poc més allà de la simple compra dels terrenys, que ens va costar als valencians 1,35 milions d'euros sense que encara hi haguera una proposta de veres sobre la taula".

"D'altra banda, tenim les inversions en projectes per a la construcció d'habitatge social, que el Tribunal de Comptes tampoc considera IFS perquè ja d'entrada tenen un caràcter plurianual. És a dir, no compleixen amb la condició també obligatòria de ser projectes executables en menys de dotze mesos. En aquest cas, el govern va imputar les inversions financerament sostenibles 1,6 milions d'euros que ja per endavant sabia que anaven a quedar-se fora de termini, perquè la construcció de vivenda rares vegades se soluciona en un any", ha continuat Giner.

Per al portaveu de Cs, es tracta d'una prova més de la poca capacitat de gestió que ja defineix a aquest govern, que imputa les inversions financerament sostenibles projectes que de base no compleixen amb les condicions", ha lamentat.