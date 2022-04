El Gobierno de Colau admite que solo puede comprar dos de los 16 locales de Les Corts

El teniente del alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha admitido este miércoles que el consistorio solo puede comprar dos de los 16 locales del distrito de Les Corts en el marco de la iniciativa 'Amunt Persianes'.

Lo ha dicho en la comisión de Economía de este miércoles durante su comparecencia a petición de los grupos municipales de Junts y ERC, que en las últimas semanas han acusado al Gobierno de Ada Colau de haber comprado locales con actividad comercial en Les Corts, a pesar de que la medida 'Amunt Persianes' fijaba que debían estar vacíos.

El consistorio impulsó la iniciativa en abril de 2021 con la intención de comprar locales comerciales en planta baja que están vacíos para alquilarlos por debajo del precio de mercado y reactivarlos, una medida en la que tenía previsto invertir 16 millones de euros.

En el marco de esta iniciativa, abrió un proceso público de libre concurrencia para que los propietarios interesados ofrecieran su local para que el Ayuntamiento lo comprase y Martí ha explicado que el proceso de adjudicación constaba de dos fases: una primera para determinar si los concurrentes cumplían con las condiciones de la convocatoria y una segunda donde se compran los que las cumplen.

Asimismo, ha detallado que actualmente se está en esa segunda fase y que, en el caso de este conjunto de locales de un solo propietario en Les Corts, le han comunicado que solo hay dos de ellos que cumplen los requisitos y podrían ser adquiridos.

"El distrito ha hecho inspecciones 'in situ' de si tenían actividad o no y se tiene que acabar de comprobar por si eventualmente se podrían acabar adquiriendo", ha concretado.

"No depende del Ayuntamiento"

"No podemos evitar que haya algunas propuestas que se presenten. Seguramente no se deberían haber presentado a este concurso, pero eso ya no depende del propio Ayuntamiento, sino del que promueve y propone la venta a favor del Ayuntamiento", ha añadido, y ha insistido en que no comprarán ningún local que no esté vacío.

"Si alguien considera que hacemos fraude, la justicia está a punto y ya nos defenderemos cuando toque", ha añadido en alusión a que Junts llevará esta cuestión a la Oficina Antifrau de Catalunya, y ha explicado que están mediando con el propietario y los inquilinos de los locales, que según Junts y ERC recibieron un aviso de que serían desahuciados.

La líder de Junts, Elsa Artadi, ha recriminado al Gobierno municipal que cuando el 16 de diciembre se aprobó la compra de los locales ya se sabía que algunos tenían actividad porque el mismo propietario ya lo había comunicado, según asegura en base a lo que dice que consta en un informe.

El concejal de ERC Jordi Castellana ha pedido al consistorio que se implique en la mediación entre el propietario y los inquilinos de los locales para que puedan seguir operando.

Por su parte, Paco Sierra (Cs) se ha referido al caso concreto de Les Corts como "una chapuza que ronda lo ilegal" porque, según él, no cumple con ninguno de los tres requisitos que fijaba la iniciativa para poder presentarse al concurso.

El presidente del grupo municipal del PP, Josep Bou, ha pedido al Gobierno municipal que no se expulse a ningún arrendatario de los locales.

Por último, Eva Parera (Valents) y la concejal no adscrita, Marilén Barceló, han defendido que no creen que sea un caso de corrupción, sino de "una mala gestión de una mala medida".