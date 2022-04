Ivonne Reyes confiesa en 'Sálvame' sentirse perseguida: "Un coche con las lunas tintadas me siguió tras salir de Mediaset"

El culebrón entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro sigue acumulando horas de televisión. Tras un nuevo encontronazo entre ambos en el programa de Viva la Vida, donde Pepe Navarro entró por teléfono para insultar a su expareja, Ivonne Reyes ha decidido interponer una denuncia contra el presentador.

"Tengo miedo. Y desde hace tiempo ya. He convivido con alguien que siempre te habla en un tono amenazador, que tiene muchos contactos. En su momento me dijo que no iba a descansar hasta que me fuera del país" ha relatado Ivonne Reyes en Sálvame.

"A estas alturas, sigue queriendo dar esa imagen de señor cuando ya no la tienes... Han pasado muchas cosas estos 23 años, y esa salida de tono que tuvo lo he sufrido yo durante mucho tiempo".

"La denuncia la puse al día siguiente del encontronazo de Viva la Vida. Un coche con las lunas tintadas me siguió tras salir del programa. Y no es la primera vez. Aunque realmente nadie me ha dicho nunca que el que esté detrás del seguimiento sea Pepe Navarro" ha confesado Ivonne Reyes ante las preguntas de los colaboradores.

"Siempre que hablo pasa algo. He llegado a encontrarme la puerta de casa abierta, o escuchar la alarma del coche y encontrármelo abierto. Pero ninguna denuncia prospera. Acaban archivándolas".