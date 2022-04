Entrevista | Pilar Eyre: "​Cuando publico una exclusiva, rejuvenezco 20 años"

Pilar Eyre es una maestra del periodismo pero sobre todo es una escritora reconocida y premiada. Capea con soltura las críticas que recibe cuando se arriesga a compartir informaciones controvertidas que el tiempo acaba confirmando. Acaba de publicar su nueva novela, Cuando éramos ayer, una historia de amor, machismo y obligaciones que se desarrolla en la Barcelona de 1968.

Leyendo su libro me queda claro que antes no éramos mejores… Yo era mejor porque era más joven y no volveré a serlo. Era una época de mucho conflicto social, las mujeres teníamos un papel subordinado, éramos un cero a la izquierda. Hemos conseguido mucho porque veníamos del subsuelo

En su novela se reflejan episodios de machismo, ¿cree que las cosas han mejorado? Sí, se ha evolucionado. Nosotras teníamos que ir vírgenes al matrimonio, teníamos que disimular nuestros apetitos, teníamos que ser femeninas, debías vestirte de largo al cumplir los 18. Para que te hagas una idea, yo fui la única niña del colegio que cursó carrera universitaria. Que yo rompiera con todo esto y me resistiera a tener esa vida fue lo que me impulsó a escribir este libro. La gran hazaña que hicimos nosotras fue enfrentarnos a nuestros propios compañeros de izquierdas porque los hombres de partido y de la lucha antifranquista eran más machistas que mi padre.

Entonces, ¿no se ha conseguido la igualdad? Hay que seguir luchando. Mientras haya ese índice de muertes y de maltratos no se puede decir que se ha conseguido la igualdad.

¿Corre peligro el feminismo al politizarse? No, pienso que precisamente los que consiguen algo son los pioneros exaltados, luchadores, los que sufren o son motivo de mofa o discusión. Sus victorias son para siempre. Yo fui en las listas feministas de Lidia Falcón y mi padre vino para decirme que me iban a echar del club de Barcelona, que saliera de allí inmediatamente, que seguramente todas las que estaban allí eran tortilleras. Fue tremendo.

¿No tenía miedo? El miedo es un sentimiento que no conozco, nunca lo he sentido. He estado en la lucha antifranquista y en manifestaciones en primera fila donde los grises daban duro. Era un desafío continuo y yo me rebelaba cada vez que me decían que me comportara de otra manera. Si me decían que me iban a echar del club de polo de Barcelona, yo iba y les decía que estaba en el partido feminista y las consecuencias me daban igual. Al final nunca pasaba nada.

¿Actualmente se puede vivir sin miedo? Miedo no tengo aunque he tenido muchos problemas por el tipo de periodismo que hago. Siempre intento ir más allá, tensar un poco la cuerda y eso puede tener consecuencias. Miedo no me da, pero lo paso bastante mal.

Tanto en Mi color favorito es verte como en Cuando éramos ayer habla de Barcelona, ¿cómo la ve actualmente? Hablo de Barcelona, pero también del mundo de la inmigración y que ha enriquecido Cataluña. Mi Barcelona ideal sigue existiendo porque yo vivo en el mismo barrio en el que vivo siempre, así que es una pequeña ciudad: el mercado, la floristería... Yo más que catalana me siento de Tres Torres, soy independentista de Tres Torres. La realidad es que no soy independentista, ellos lo saben y no tengo ningún problema de convivencia.

Ha escrito 22 libros, ¿el mejor es el que no se escribe? Mi mejor libro es el último. En cada libro voy aprendiendo, utilizando más herramientas y tengo más conocimientos. Del primer libro al último hay una gran diferencia. Hay más trabajo, más experiencia, pero también hay mucha más presión. Antes de publicar este libro, por ejemplo, estuve una semana ingresada con 40 de fiebre. Fue un pico de estrés.

¿Se arrepiente de algún libro que ha publicado? Sí, he tenido que escribir algún libro y modificarlo mucho por presiones legales y el resultado no me ha gustado. En cualquier caso, todos han vendido bastante bien.

Visto lo visto, ¿prefiere ser escritora o periodista? Disfruto mucho con el periodismo, aunque reconozco que es el oficio más canalla del mundo y está lleno de hijos de puta. Sin embargo, cuando tus jefes reconocen tu trabajo, sientes una gran satisfacción. Cuando publico una exclusiva rejuvenezco 20 años, las rodillas no me duelen y me pongo a bailar y cantar. Mil veces al mes digo que lo voy a dejar.

Es una de las periodistas más criticadas, ¿es la envidia deporte nacional? Creo que hay que llenar muchos periódicos y muchos programas de televisión. La alabanza no vende y pienso que hay gente que se dedica a cargarse a compañeros porque necesita llenar espacios. Lo curioso es que cuando se confirma una noticia que previamente habían desmentido, luego se la apropian los mismos que me denostan. Ya he dejado de repetir que yo fui la primera porque creo que el periodista tiene que trabajar y no hacer caso a los comentarios negativos.

¿Le afectan las críticas? Sufro como una bestia. Intento no leer, pero siempre hay alguien bondadoso que te llama y te cuenta lo que dicen los demás. Muchas veces reproducen cosas que no se han producido o las agrandan para parecer más amigos porque a la gente le encanta ser emisaria de malas noticias.

Además de periodista y escritora, es madre. ¿Es su mejor creación? Sin duda. Si vieras la sonrisa que se me dibuja ahora en la cara al hablar de él, entenderías que sí. Hemos compartido el sufrimiento por la muerte de su padre y estamos muy unidos. Él tiene novia a la que, por cierto, le he dedicado el libro, y yo también tengo pareja, pero lo nuestro está por encima de todo.

El amor está muy presente en su vida, ¿es un buen refugio? El amor debería envolverlo todo. El hombre de mi vida fue el padre de mi hijo, con el que estuve muchos años hasta que murió. Ahora tengo pareja desde hace siete años y estamos muy felices, él vive en Madrid y yo en Barcelona. El amor me ha llenado mucho, pero el trabajo me ha dado más satisfacciones.

¿Ha tenido usted algún romance carnal con alguno de sus entrevistados? Creo que estuve enamorada de Julio Iglesias…

No se haga la despistada, me refiero que se culminara… Alguna cosa ha habido, no te voy a engañar, pero no ha pasado a mayores.

Usted participó en el extinto Tómbola, ¿cómo ve la prensa del corazón actualmente? Para mí todas las bodas finolis que salen ahora en las revistas me aburren muchísimo, los invitados son aburridísimos, no me importa nada de la vida de esta gente. Como lectora de las revistas del corazón solo me interesan los temas de siempre, de los que yo escribía en los años 80, las grandes sagas. Estos personajes de siempre son la médula espinal de la prensa del corazón. Estos personajes tan pijos que se asoman ahora en las revistas no me interesan.

Para terminar, ¿es usted feliz? No sé que es la felicidad, soy una persona atormentada, con muchos altibajos. A mí me gusta más estar contenta y es lo que persigo. El concepto felicidad no lo conozco y no anhelo momentos así. Lo que sí recuerdo son instantes en los que he estado contenta o eufórica.