AuronPlay se queja de los 'hackers' que han atacado el servidor de 'London Eye': "A los 'streamers' nos está costando mucho trabajar"

London Eye prometía ser el evento de la temporada en Twitch. Sin embargo, después de tener que retrasar más de una semana su estreno, ahora el servidor de roleplay de GTA ha tenido que cerrarse por "ataques cibernéticos".

Tan solo dos días después de comenzar, los hackers han conseguido que el servidor se derrumbe y los streamers no pudieron seguir jugando con los personajes que habían creado. Entre ellos, AuronPlay, uno de los que más expectación ha generado con su serie.

Enfadado con la situación, el catalán se ha quejado en su directo de los problemas: "Es lo de siempre: ataques informáticos por todas partes". Otros juegos como Arkadia, ha contado, ayer iban con 5 segundos de retraso: "Eso es porque estaban atacando".

Se refiere al grupo de hackers que a menudo impiden que los influencers sigan a delante con sus planes de emisión en Twitch. "Estamos viviendo tiempos horribles", declaró contundente.

"No sé que está pasando, pero nos está costando mucho a los streamers trabajar". Especialmente, comenta, que allá donde él decide participar, hay siempre problemas. "Si yo esta tarde entro en InfamesPR, lo tiran. Actualmente, no tiran otros servidores porque no les interesa. Tiran las cosas que tienen más importancia".

Buenas noches a todos!! Traemos dos noticias, una muy buena y otra un poco mala. La mala es que vamos a dejar London Eye RP en mantenimiento unos días. La buena es que volverá más fuerte que nunca y para quedarse!! Sé que es una mierda pero no depende de nosotros. 🫤 — LondonEye 👁 (@LondonEyeRP) April 20, 2022

Al final de la noche, el equipo de London Eye confirmaba que habían conseguido hacerse con el servidor de vuelta. No obstante, prefieren mantenerlo unos días más "en mantenimiento" para fortalecerlo ante posibles futuras amenazas.