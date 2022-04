"Es el mejor amigo que tengo, como éste no encontrarás a nadie", asegura Óscar sobre su perro Moreno, una de las persona sin hogar que forma parte del proyecto 'Mejores amigos', llevado a cabo por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), que tiene como principal objetivo facilitar el alojamiento de las personas sin hogar con sus animales en los albergues y en las viviendas sociales o de inclusión de Cataluña.

El vínculo que tienen las personas con los perros es sin duda el más especial que tiene la especie humana con cualquier otra criatura del reino animal. No importan las circunstancias por las que estés pasando, los perros son un apoyo emocional indudable, o al menos así lo afirma un estudio sobre el vínculo familiar entre personas en situación de calle y sus animales de compañía realizado por la Cátedra Fundación Affinity “Animales y Salud” de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en colaboración con la FAADA.

"El 74 por ciento de los participantes en el estudio afirma que los animales son su principal fuente de apoyo social. En una situación tan vulnerable como es no tener un hogar para vivir, esto ayuda a sobrellevar problemas y dificultades del día a día", explican desde la Fundación Affinity.

Para las personas en situación de sin techo su mascota es su principal apoyo ya que con ellos pueden compartir su tiempo y realizar actividades juntos; combatir el sentimiento de soledad, ya que siempre están con ellos; convertir a los animales en grandes confidentes, estableciendo una relación de confianza y afecto, además de poder mantener un contacto físico con ellos (caricias o muestras de cariño); y, por último, porque se responsabilizan de su cuidado, lo que les hace sentirse más útiles a pesar de estar en una situación muy complicada.

"Blanca y Miguel representan todo para nosotros, son como nuestros hijos. Yo me he visto aquí en el banco, deprimido y llorando y ellos han venido a darme lametazos como diciéndome 'estamos aquí' y me han animado, cuando personas me han visto y han pasado como si no vieran nada", cuenta Jose, otro de los participantes del proyecto Mejores Amigos.

Que los mejores amigos no se separen

“Aquellas personas que viven en la calle y que disponen de un mayor apoyo social muestran una mejor salud emocional y presentan menos síntomas de depresión, menos ideación suicida y un mayor comportamiento prosocial”, explica Jaume Fatjó, director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Solo en Barcelona hay cerca de 4.000 personas sin hogar, según la fundación y, en muchas ocasiones, estas personas duermen en la calle debido a que no está permitida la entrada de animales en los albergues o centros. Por ello, FAADA ha desarrollado el proyecto 'Mejores Amigos', cuyo objetivo es "facilitar el acceso de los animales que conviven con las personas sin hogar a los albergues y las viviendas sociales o de inclusión de Cataluña".

El estudio realizado por ambas organizaciones afirma que el vínculo entre personas sin techo y sus animales es tan fuerte que jamás abandonarían a los peludos por un techo. "Tuve que separarme de él porque tuve que ir al hospital por problemas de salud, por el tabaco, y fue muy duro tanto para él como para mí", cuenta Óscar, el participante anteriormente mencionado del programa 'Mejores amigos'.

Como esta relación entre las personas y sus perros es tan fuerte, FAADA también pretende, entre otros objetivos, asesorar a todos aquellos que quieran ofrecer opciones a las personas vulnerables que comparten su vida con animales; así como proporcionar atención veterinaria gratuita para los animales de las personas sin techo.

"Necesitamos dar visibilidad a estos vínculos y poder proporcionarles la ayuda necesaria. Normalizar los vínculos entre especies como familia que son. Queremos que la sociedad acepte que hay familias formadas por miembros de cuatro patas y que no hay que tratarlos como un problema sino como una peculiaridad", defienden en su página web.