El Gobierno dice que las empresas deben oír la opinión de los trabajadores sobre mascarillas y recomienda teletrabajo para los positivos

El Gobierno he recordado este miércoles a las empresas que "en el entorno laboral y de manera general no resultará preceptivo el uso de mascarilla" después de la entrada en vigor del decreto que elimina la obligación de utilizarlas. No obstante, y dado que ha dejado en manos de sus servicios de prevención de riesgos laborales la decisión sobre si habrá o no que usarla en cada compañía, ha apuntado una serie de factores que deberían tener en cuenta para tomarla, como la posibilidad de que los empleados guarden una distancia de 1,5 metros, la ventilación del espacio o el tiempo en el que se permanece en él y ha recalcado que la empresa debe tener en cuenta la "opinión" de los trabajadores por medio de sus representantes.

"Los servicios de prevención de riesgos laborales asesorarán al empresario o empresaria y se debe recabar la opinión de responsables, mandos intermedios y representantes de las personas trabajadoras", indica hasta en dos ocasiones la guía del Gobierno para los departamentos de prevención de riesgos laborales por la Covid que este miércoles ha vuelto a actualizarse para incorporar la eliminación de la obligación de las mascarillas. "Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas", incide.

La Comisión de Salud Pública acordó este martes los aspectos técnicos de esta última revisión y el Ministerio de Sanidad se comprometió a publicar en los "próximos días". Finalmente, ha sido 24 horas después, en una jornada en la que son muchas las dudas sobre cómo aplicar el nuevo decreto en las empresas.

La primera muestra de la situación aparece en el apartado sobre las "medidas de protección colectiva", de las que la guía del Gobierno elimina la mascarilla que sí aparecía en anteriores ediciones. Sin ella, la recomendación es "adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo" y "poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes (...) para la limpieza de manos".

La guía reconoce que la mascarilla "reduce la emisión de aerosoles (...) y es eficaz para reducir la emisión de cualquier virus respiratorio", incluido el Covid. Sin embargo, su mensaje a los responsables de prevención de riesgos laborales de las empresas es que "en el entorno laboral y de manera general, no resultará preceptivo" su uso.

El documento recuerda los tres supuestos en los que en el ámbito laboral sí seguirá siendo obligatoria la mascarilla, de acuerdo con el decreto que ha publicado el BOE este miércoles. Esto es, entre los trabajadores de los centros y establecimientos sanitarios, de residencias de ancianos y de medios de transporte de personas. También las dos situaciones que, también en el ámbito laboral, se recomienda un "uso responsable de la mascarilla". Es el caso de trabajadores de grupos vulnerables que tengan contacto prolongado con otras personas a menos de 1,5 metros de distancia y trabajadores que tengan relación con ámbitos vulnerables, tanto institucionalizados como en domicilios.

Nueve factores

Por lo que respecta para la generalidad de los trabajadores que no se dediquen a alguno de los tres supuestos en los que sigue siendo obligatoria la mascarilla o no tengan condición de vulnerables, la guía del Gobierno establece que en su evaluación del riesgo laboral por no llevarla, las empresas deberán tener en cuenta hasta nueve factores distintos.

Se trata de si existe una "ventilación adecuada" en las instalaciones y su "nivel de ocupación", así como la posibilidad de mantener una "distancia interpersonal de 1,5 metros". También deberán tener en cuenta el "tiempo de permanencia", la "actividad" laboral de la que se trate o las "condiciones de temperatura y humedad relativa".

También si los empleados utilizan espacios comunes como vestuarios o comedores o si comparten medios de transporte particulares y, finalmente, si en el puesto de trabajo hay o no personas vulnerables.

Positivos y teletrabajo

El final de la mascarilla termina con la última medida visible contra la pandemia después de que hace unas semanas cayera otro símbolo de la emergencia sanitaria, la obligación de aislarse en casa ante un positivo por Covid. Desde el 28 de marzo, esto ya no es obligatorio y con la caída de la obligación de llevar mascarilla a los lugares de trabajo puede darse la circunstancia de que trabajadores con Covid leve o sin síntomas acudan a sus puestos sin llevar mascarilla, si su empresa no se la exige.

Aunque el final del aislamiento vino acompañado de la recomendación de que los positivos leves o asintomáticos lleven mascarilla hasta 10 días después del diagnóstico, la guía del Gobierno para las empresas lo que hace recomendar que en estos casos se recurra al teletrabajo.

"Se recomienda el teletrabajo o readaptación del puesto de trabajo para evitar la interacción con grupos vulnerables", dice el documento, tanto en el caso de trabajadores con "síntomas compatibles" con Covid como aquellos que ya tengan un diagnóstico positivo.