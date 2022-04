Els I Premis Falles Sostenibles repartiran 10.000 euros als monuments de tema i material ecològics

En concret, en la categoria de falles grans, les tres primeres guardonades rebran 4.000, 2.000 i 1.000 euros, respectivament, mentre que en les infantils, 1.500, 1.000 i 500 euros. A més, les cinc classificades en tots dos grups obtindran un estendard realitzat per una empresa d'economia circular.

Els regidors de l'Ajuntament de València de Cultura Festiva, Carlos Galiana, i Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, han presentat aquesta iniciativa, amb la qual es pretén involucrar les comissions falleres en l'objectiu de la descarbonització.

Els responsables municipals han destacat "l'arrelament social" del món faller a València. Segons dades de la Junta Central Fallera corresponents a 2021, hi ha 89.394 fallers i falleres, pertanyents a 392 comissions.

Per açò, han apuntat, són "aliats imprescindibles" en la Missió Climàtica València 2030, a través de la qual la ciutat aspira a formar part de les cent ciutats europees climàticament neutres abans de 2030 que la Comissió Europea seleccionarà pròximament.

CRITERIS

Amb aquest objectiu s'ha convocat la primera edició dels Premis Falles Sostenibles. Per a la concessió, el jurat tindrà en compte els següents criteris: la temàtica, com la sostenibilitat, l'emergència climàtica, el canvi climàtic, la transició energètica i la neutralitat climàtica; la substitució de materials derivats del petroli per altres ecològics, per exemple, palla de l'arròs o restes de poda; la reducció de la petjada de carboni, acreditada mitjançant segells del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco); l'organització d'activitats de divulgació i conscienciació sobre sostenibilitat, i el suport de la comissió fallera a la Missió Climàtica València 2030.

L'Oficina València Clima i Energia oferirà assessorament gratuït per a tramitar els certificats expedits pel Miteco. Tindran dotació econòmica el primer, segon i tercer premi, tant de les falles grans com a infantils.

D'altra banda, els cinc classificats de cada categoria seran reconeguts amb un estendard. El taller 'A la lona de València', dedicat a la integració social i laboral de persones amb problemes de salut mental, serà l'encarregat d'elaborar l'ensenya, reciclant lones procedents de maratons ja celebrades.

El 16 de març de 2023 es donarà a conéixer el nom dels monuments infantils guanyadors, i el dia 17, el dels grans.