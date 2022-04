Ucraïna.- Ix de València un bus carregat amb ajuda per a llogarets bombardejats i incomunicats

L'ajuda, procedent de donacions particulars, ha sigut carregada per voluntaris de l'ONG en el bus que ha partit de la seu a Paterna de la fundació Ayuda una Familia, que col·labora de manera solidària amb la iniciativa.

Aquest vehicle, noliejat per Juntos Por la Vida, ha arribat des de la frontera de Polònia amb 50 refugiats que han sigut traslladats a Barcelona, València i Alacant, explica l'organització humanitària en un comunicat.

La setmana vinent, l'ajuda i les medicines seran distribuïdes en algunes de les zones mes necessitades i afectades d'Ucraïna on l'ONG té vincles des de fa anys pels seus programes d'acolliment. També es repartirà el contingut d'un camió amb 16 palets de Mensajeros de la Paz.

Des de fa setmanes, Juntos por la Vida reparteix ajuda que arriba a la frontera de donacions particulars a localitats al sud de Lviv com Sukachi, on hi ha molta concentració de persones desplaçades des de les regions d'Irpin i Butxa ja fa temps per la guerra de Donbas.

"Però des que es van obrir les comunicacions fa uns dies amb la regió d'Ivankiv i ens van arribar crides que moltes cases en els llogarets xiquets propers a Txernòbil havien sigut cremades i destruïdes pels míssils russos, estem fent arribar menjar, roba, productes d'higiene, roba de casa i medicines perquè no tenen res", afirma des de la frontera la presidenta de l'ONG, Clara Arnal.

Aquests llogarets van estar sense comunicació durant mes de 35 dies, totalment ocupats pels russos, amb el que "la població té necessitat de tot: Són els propis veïns els que s'estan organitzant per a eixir en cotxes dels pobles, perquè les carreteres estàs destruïdes i han hagut d'habilitar ponts amb fustes per a arribar fins a prop de la frontera en Lviv i arreplegar l'ajuda humanitària que els proporcionem".

"Ni camions ni autobusos poden arribar fins a eixes zones. Nosaltres els ajudem a pagar la gasolina dels trajectes i són ells, els propis conductors, gent dels llogarets, els que porten l'ajuda i la reparteixen en les famílies", subratlla Arnal, que dirigeix l'operatiu juntament amb l'equip de voluntaris.

Els grans combois d'ajuda humanitària se solen quedar en grans ciutats com Kíiv i són distribuïts allí. No obstant açò, les xicotetes poblacions, sobretot les zones rurals, són les "oblidades", per la qual cosa ací sí arriben les organitzacions xiquetes que tenen contacte amb elles.