L'Ajuntament de València eliminarà l'impost de plusvàlua per a fills de víctimes de violència masclista

"Volem, d'aquesta manera, que els menors que han perdut a les seues mares per la violència masclista no hagen d'enfrontar-se al pagament d'un impost", ha explicat Sanjuán.

En concret, la moció estableix una modificació de l'article 4.1 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a introduir la suspensió del cobrament de l'impost per als "fills, filles, menors o persones amb discapacitat subjectes a pàtria potestat, tutela o amb mesures de suport per a l'adequat exercici de la seua capacitat jurídica l'exercici de la qual es duguera a terme per les dones mortes com a conseqüència de violència contra la dona quan aquestes transmissions lucratives porten causa de la referida defunció".

El regidor d'Hisenda ha subratllat que aquesta suspensió s'ha pogut articular després de la modificació legal executat pel govern, segons informa el consistori en un comunicat.

"Aquesta iniciativa és possible executar-la gràcies a la modificació de la llei que ha fet el govern de Pedro Sánchez, demostrant que enfront dels negacionistas de la pitjor de les violències que és la violència masclista, hi ha governs que es comprometen a eradicar eixa xacra i a ajudar a les seues víctimes", ha finalitzat Sanjuán.