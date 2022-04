Les Arts estudia les pautes d'aplicació de l'eliminació de l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en interiors

Iglesias Noriega, en roda de premsa per a presentar l'espectacle 'Invocación' del Ballet Nacional d'Espanya, ha comentat sobre aquest tema que el decret que publica aquest dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) "li passa la responsabilitat als servicis de prevenció de riscos laborals de cada empresa" i per açò "lògicament s'està analitzant la normativa".

En eixe sentit, ha comentat que "quan es dictaminen les pautes" que han de riger respecte a l'ús de mascarillas en les Arts "s'aplicaran". "Hui estem en un dia d'anàlisi i esperant pautes", ha assenyalat.

En real decret publicat en el BOE estableix que en l'entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l'ús de mascaretes. No obstant açò, assenyala que els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que hagen d'implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball.

No obstant açò, aquesta obligació no serà exigible a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la mascarilla o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.