Garamendi cree "un error" la tasa turística: "Son impuestos ideológicos" para "recaudar" que no arreglan "nada"

Asimismo, ha alertado del rechazo que puede generar en la gente que la debe pagar cuando visita un destino en el que está impuesta y ha apuntado que en el caso de la Comunitat Valenciana puede suponer "una pega más" a un sector, el turístico, que "está tocado" y que "ha pasado dos años horribles" a partir de la pandemia de la Covid-19 y de la crisis generada por ella.

Garamendi se ha pronunciado de este modo en València, donde ha participado en el encuentro 'Somos Futuro' organizado por el diario Las Provincias, preguntado por el debate abierto en torno a la implantación de la tasa turística en la Comunitat Valenciana.

"A mí me parece un error", ha respondido, al tiempo que ha calificado de "espectacular" el "potencial" de esta autonomía "con el turismo" y ha abogado por tener en cuenta la opinión del sector hotelero y de la hostelería. "No han preguntado a los hoteles y a la hostelería. Me parece increíble", ha dicho.

"No van a recaudar nada y encima, lo único que van a conseguir es que la gente se cabree cuando vaya" a un destino "y le pongan tasa de no sé qué", ha añadido el representante de los empresarios. "Es ridículo, son permanentemente impuestos ideológicos porque son impuestos para recaudar", ha resaltado.

Antonio Garamendi ha expresado así su rechazo a la tasa turística y ha rechazado que se vayan planteando nuevas porque ya hay "bastantes impuestos" que pagar. "Mañana es esta y pasado es otra" cuando "ya pagamos bastantes impuestos", ha declarado.

"NO VA NINGÚN LADO"

"Nosotros estamos totalmente en contra de eso. No arreglan nada y lo único que provocan es que a un sector que está tocado como es el turismo en esta comunidad, que ha pasado dos años horribles, se le ponga una pega más con una tasa sea la que tenga que ser", ha manifestado.

"Creo que no va a ningún lado", ha aseverado Garamendi, además de advertir de que quizá pueda generar que la gente cambie de destino. "Que diga en vez de aquí me voy a otro lado", ha precisado.