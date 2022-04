Puig defiende que la moción de censura de Orihuela es "legítima" porque "había situación de inestabilidad"

También ha defendido el apoyo de los concejales de la formación 'naranja' y ha rechazado que el PSPV se apoye en "tránsfugas", ya que si los votos de Cs le valieron al PP para acceder a la alcaldía, también valen ahora a los socialistas. "Si valen para unos, también valen para otros", ha considerado.

Así se ha pronunciado ante los medios en Alicante a preguntas sobre las declaraciones del líder del PPCV, Carlos Mazón, en la que aseguraba que la moción de censura "huele mal" y criticaba a Puig por "asaltar el poder a toda costa". Al respecto, ha replicado que "Mazón tiene sus prioridades y yo tengo las mías", y que las del Consell "son intentar cambiar la Comunitat y mantener un estado de bienestar potente".

"La moción de censura está formalizada en el ámbito local, se trata de una cuestión de política local. Había una situación de inestabilidad y se ha tomado esa decisión legítima y yo no tengo más que decir", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que se ha mantenido una relación "institucional razonable" y "positiva" con el Ayuntamiento de Orihuela, porque "hemos avanzado bastante en cuestiones que con gobiernos anteriores no se había avanzado" y espera "continuar haciéndolo con el nuevo gobierno" e "intensificar esa colaboración".

Por otro lado, a preguntas sobre la posibilidad de que la moción de censura esté motivada por intereses urbanísticos y empresariales, Puig ha asegurado que "quién diga eso lo tendrá que demostrar". "Yo respeto la autonomía local y respeto tanto el acuerdo anterior a ese gobierno como el que democráticamente se produzca, y desde luego no tengo ningún tipo de dato que me permita pensar que hay algún tipo de interés oculto, pero no me corresponde a mí valorarlo", ha agregado.

Por último, ha rechazado que el PSPV busque "asaltar el poder" y ha remarcado que el actual alcalde 'popular' de Orihuela, Emilio Bascuñana, fue primer edil gracias a los votos de Cs. Por tanto, ha dicho, "si sirven para unos, sirven para otros. Respeto profundamente al alcalde y respeto los poderes democráticos siempre".