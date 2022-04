Baldoví: "Si el Govern no compleix amb el finançament autonòmic, deixarem de donar-los suport"

"Si el Govern no compleix amb el poble valencià, deixarem de recolzar-los", ha avisat en un comunicat sobre la falta d'avanços en la reforma del finançament autonòmic des de l'esborrany que va presentar el Ministeri d'Hisenda a l'inici de l'any.

Baldoví ha defès que "la lleialtat ha de ser recíproca" i ha assegurat que en la seua coalició "sempre" han sigut lleials a aquest govern que comparteixen PSOE i UP.

Per contra, ha denunciat que "amb l'acord aconseguit entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo -nou líder del Partit Popular- per a no renovar el sistema de finançament enguany, tal com s'havien compromès en seu parlamentària, el PP i PSOE tornen a evidenciar el poc interés que tenen a millorar la vida dels valencians".

"És escandalós i, el pitjor, previsible, la facilitat que tenen PSOE i PP per a posar-se d'acord a perjudicar, una vegada més, a la ciutadania valenciana ajornant la reforma d'un sistema de finançament que porta més de huit anys caducat", ha asseverat.

En conseqüència, Baldoví ha exigit que en la pròxima campanya electoral, "ni PP ni PSOE tinguen la poca vergonya de vindre de nou a assegurar que estan compromesos amb el benestar del poble valencià, ja que són ells els responsables que siguen els ciutadans que menys recursos reben de tots els territoris de l'Estat sense justificació alguna". "Una situació injusta i insostenible que ens aboca a seguir endeutant-nos per a sufragar els nostres recursos públics", ha abundat.

Precisament aquest dimecres, Compromís ha presentat en Els Corts una proposició no de llei (PNL) urgent perquè el parlament valencià reafirme els seus acords a favor de la reforma del finançament i mostre el seu rebuig davant un possible ajornament. També proposa convocar a tots els diputats i senadors valencians a una trobada al maig per a coordinar accions sobre aquest tema.