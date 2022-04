Polémica en las redes por los altos precios de las entradas para disfrutar de 'Motomami', la gira de Rosalía

Rosalía anunció el pasado lunes el Motomami World Tour, su primera gira mundial, que recorrerá España, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Este mismo miércoles ha arrancado la preventa de las entradas para los conciertos en nuestro país, lo que ha generado una gran polémica por sus altos precios.

El precio mínimo de las entradas ronda los 50 euros, pero hay unos importes muy variados. Por ejemplo, en el Wizink Center de Madrid las entradas generales parten de los 51 euros con asiento reservado, pero alcanzan los 107,50 euros en pista, mientras que las entradas VIP van desde los 243,50 hasta los 413,50 euros.

Estos elevados precios han causado gran indignación en las redes, que han convertido la gira de Rosalía en el tema de conversación de Twitter, con enfados pero también memes.

Los usuarios no han tardado en dar sus opiniones. "Los precios de las entradas de Rosalía son irrisorios y deplorables, máxime en plena pospandemia, pero convendría recordar que sus importes no han sido fijados deliberadamente por la artista, sino por su equipo, y responden a unos estudios de mercado al milímetro", dice Sergio, un tuitero que ha querido quitar parte de culpa a la cantantecon un pequeño hilo.

Los precios de las entradas de Rosalía son irrisorios y deplorables, máxime en plena pospandemia, pero convendría recordar que sus importes no han sido fijados deliberadamente por la artista, sino por su equipo, y responden a unos estudios de mercado sopesados al milímetro. — SergioOpina (@sergioopina_) April 19, 2022

En cuanto a los memes, Twitter se ha inundado de ellos con graciosas comparaciones. Aquí te dejamos algunos de los más destacados:

Yo hace mes y medio: mae mía, Rosalía va a sacar una puta mierda de disco noseke patatín patatán



Yo hoy comprando las entradas para #MOTOMAMI : pic.twitter.com/8kjI7fcrPn — Pepana de España (@pepanadeespana) April 20, 2022

Mi hermano pillando entradas de Rosalía para él, mi novio y yo. pic.twitter.com/qJ1D2Vdl0F — Hugáceo Crujiente (@hugaceo_cruji) April 20, 2022

el euro que ha quedado en mi cuenta bancaria después de comprar las entradas de rosalia pic.twitter.com/hKbv7XnDGh — nori (@Iesbianisima) April 20, 2022

A pesar de esos altos precios, los conciertos de Rosalía en España colgarán rápido el sold out como viene haciendo todo lo que realiza la catalana alrededor del mundo.