PSPV, PP i Cs celebren les rutes de Castelló a Madrid mentre Compromís i UP demanen prioritzar el tren

Així ho han indicat els representants dels sis grups en declaracions als mitjans abans del ple d'aquest dimecres. Des del PSPV, el portaveu d'Hisenda Jose Muñoz ha considerat una "magnífica notícia" que s'inauguren aquestes rutes i ha defès que permetrà "garantir les mateixes oportunitats als ciutadans independentment d'on visquen"

Des del PP, el portaveu adjunt Miguel Barrachina ha celebrat la notícia, però ha criticat al seu torn que els trens provinientes de la Comunitat Valenciana hagen quedat "bandejats" a l'estació madrilenya de Chamartín, i ha instat el Govern a "reinstaurar" les arribades anteriors a la "cèntrica" estació d'Atocha.

Per la seua banda, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha considerat que "és una bona notícia que s'engeguen infraestructures que ja existeixen si hi ha demanda", sempre que "no es desatenguen altres connexions com les de rodalies, les deficiències que pateixen els ciutadans de Castelló".

No ho veuen tan clar Compromís i Unides Podem, que aposten per millorar el transport ferroviari en trajectes curts, en arranjament a les recomanacions europees sobre contaminació. La síndica de Compromís, Papi Robles, ha defès que "si hi ha alternativa, és preferible utilitzar el tren en trajectes de menys de dos hores i mitja de durada amb avió". "Aquests trajectes tan curts no són prioritat", ha assenyalat

Per a Unides Podem, la necessitat passa per invertir més recursos en mitjana distància i rodalies. La portaveu adjunta Estefanía Blanes sí ha valorat que la decisió pot ajudar a "salvar" un aeroport "sense avions" encara que ha remarcat la contaminació que genera el transport aeri. Respecte a la destinació dels AVE, ha destacat que amb la proposta, els valencians podran accedir directament a l'aeroport de Madrid, en acabar alguns a Chamartín.

Per part de Vox, Llanos Massó ha defès la creació d'un "verdader mapa d'infraestructures i servicis" i un "estudi en profunditat" de les infraestructures necessàries "abans de començar a gastar" els diners públics. "És molt senzill acontentar hui ací, demà allí", ha agregat.