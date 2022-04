La Guàrdia Civil investiga el director del Desert de les Palmes per la mort dels rucs

El SEPRONA (Servici de Protecció de la Naturalesa) de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, en el seu àmbit competencial de control de la flora, fauna i animals, va procedir el passat 7 d'abril a investigar el director del Parc Natural del Desert de les Palmes per un suposat delicte relatiu a la protecció de la flora, la fauna i animals domèstics, per la mort d'entre 8 i 10 rucs, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

De les investigacions realitzades i de l'estudi de la documentació aportada per l'administració es desprèn que l'ara investigat és l'impulsor del projecte consistent en la introducció de 50 animals de l'espècie equina (rucs), per a pasturatge en règim extensiu, en el Parc Natural del Desert de les Palmes, en el terme de Cabanes (Castelló) del 4 d'agost del 2021 al 9 d'octubre del mateix any.

En el projecte van participar animals sense el seguiment veterinari adequat o en un estat precari de salut, la qual cosa suposa, a més d'un risc sanitari per al conjunt d'animals implicats, un abandó en condicions en les quals perillava el seu benestar i fins i tot la seua vida, provocant la defunció d'entre 8 i 10 ases i posant en perill a la resta.

No es va realitzar un estudi de capacitat de càrrega del mig afi de conéixer si la capacitat nutricional de les espècies vegetals eracapaç de sustentar la quantitat d'animals introduïts. Les diligències instruïdes han sigut entregades en la Fiscalia de Castelló i en el Jutjat de Castelló.

Al novembre de 2021 la Fiscalia de Castelló va procedir a la incoació de diligències d'investigació penal després de la denúncia que va interposar el PP per la mort de 10 rucs en el Desert de les Palmes, que formaven part d'un grup més ampli introduït en aquest espai per a previndre incendis.

Aquest fet va provocar que la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica obrira un expedient informatiu per a aclarir la mort dels animals i que el director general de Medi Natural de la Generalitat Valenciana, Benjamín Pérez, presentara la seua dimissió.