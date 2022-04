CaixaBank i Fundació Caixa Castelló convoquen ajudes per 100.000€ per a projectes socials en la província de Castelló

CaixaBank i Fundació Caixa Castelló convoquen ajudes per 100.000 euros per a donar suport a projectes socials en la província de Castelló.Aquesta convocatòria, finançada a parts iguals per les dos entitats, va dirigida a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la seua activitat en la província i els projectes de la qual estan centrats en el foment de l'ocupació i l'orientació ocupacional, el desenvolupament local, la inclusió social i l'atenció a la dependència i accessibilitat.

Els projectes, que tindran el suport amb una quantia mínima de 2.000 euros i màxima de 8.000 euros, tindran com a beneficiaris persones en risc d'exclusió, especialment, aturats, majors, persones amb discapacitat i refugiats. Les entitats i els projectes seleccionats en la 'Convocatòria d'Acció Social 2022' es coneixeran durant el mes de juliol.

Les entitats sol·licitants es podran registrar a través de la pàgina web de CaixaBank i Fundació Caixa Castelló on podran presentar la seua sol·licitud de forma online. El termini de presentació de projectes acaba el pròxim 10 de maig.

Aquesta convocatòria s'emmarca dins de l'acord de col·laboració entre CaixaBank i Fundació Caixa Castelló, com a part del compromís que mantenen amb les entitats socials de la província.