Ribó creu que la Copa Davis deixa València com a model esportiu perllongat i no de "castell de focs artificials"

Així ho ha indicat en la roda de premsa en la qual ha donat a conéixer els actes per a celebrar els 35 anys del Jardí del Túria, en ser preguntat per aquest anunci pel qual la ciutat serà una de les seus de la fase de grups de la Copa Davis durant el pròxim mes de setembre, mentre la Generalitat negocia amb l'empresa organitzadora la possibilitat d'acollir la final d'aquest torneig de tenis d'ací a uns anys.

A falta d'acabar de concretar els detalls d'aquest esdeveniment, per a Ribó, amb la Copa Davis "posicionem a València en una sèrie d'elements esportius no com a model de castell de focs artificials que ve i se'n va, sinó perllongat, que és el que ens interessa".

"És un acord bé, una miqueta car, però bé perquè, d'alguna manera, deixa València com a ciutat que en el tema esportiu està tenint iniciatives molt importants", com la marató i "molts uns altres", ha dit, i ha mostrat la seua confiança en què "ràpid" hi haja un camp de futbol -en al·lusió al nou estadi del València CF- que permeta "grans esdeveniments a nivell europeu". "Ho espere amb molta ansietat", ha admès el primer edil.

Sobre aquesta qüestió, i en relació amb la proposta de la vicealcaldesa i edil de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, de negociar un nou conveni per a veure les condicions que deuria complir el nou estadi, ha apuntat que eixe plantejament "sintetitza perfectament les dos grans preocupacions de PSPV i Compromís: cal acabar el camp i en les condicions de l'ATE (Actuació Territorial Estratègica)".

Segons ha dit, "es busca un camí per a accelerar aquest acabat del camp, que és un tema molt urgent i li hem donat una prioritat, però evidentment sense fer cap trampa i establint unes condicions de l'ATE que, si no es compleixen, no es tindran els avantatges que es deriven de l'ATE. És una bona solució", ha resolt.