PSPV defèn la "gran tasca" de Colomer, Compromís critica que "tire per terra" el turisme i UP demana fugir del "soroll"

Així s'han pronunciat el portaveu d'Hisenda del PSPV en Les Corts, Jose Muñoz; la síndica de Compromís, Papi Robles, i el diputat d'Unides Podem Ferran Martínez, representants dels tres grups que firmen la proposta de la taxa turística.

Muñoz ha preferit "no comentar escenaris que no s'han produït" i ha valorat la "magnífica tasca" de Colomer al capdavant de Turisme, al mateix temps que ha destacat el treball del grup parlamentari del PSPV d'aconseguir acords amb els seus socis en una "situació tan complexa". "Conciliar polítiques per a fomentar i dinamitzar l'economia és l'ADN del Botànic que ha funcionat aquests anys i seguirà funcionant", ha assegurat.

Preguntada si trobaria a faltar a Colomer en cas que dimitira, Robles ha asseverat que "no trobarà a faltar a un secretari autonòmic que tire per terra el valor del turisme" de la Comunitat Valenciana. "Colomer diu que Roma pot tindre taxa turística i en canvi que si la posàrem a València o el País Valencià estaríem posant en risc el turisme. Jo confie molt en la nostra naturalesa", ha remarcat, i ha asseverat: "Quan escolte afirmacions així per part del secretari autonòmic de Turisme em preocupe".

Martínez, per la seua banda, ha criticat que "quan un es planteja aquestes qüestions, o dimiteix o no dimiteix, però no vé a dir que és un escenari que contempla". Així, li ha instat a "dedicar-se a resoldre" la situació del personal de Turisme, que està "en peus de guerra" i ha demanat "un debat basat en arguments i no en jugades d'efecte", al mateix temps que li ha instat a "no exacerbar els ànims".