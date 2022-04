La televisión de Chile y la de España está más unida que nunca, al menos en cuanto a los programas del corazón. Y es que hace una semana se relacionó a Kiko Rivera con Rocío Marengo, presentadora a la que habría conocido cuando acompañó a su madre a una gira. Pero ahora, ella misma se ha pronunciado y ha confirmado, de un modo u otro, estos rumores.

"Lo conocí hace muchos años", ha asegurado la también modelo, que es de origen argentino. Según contó el programa Intrusos, del canal América Vivo, con el que Sálvame conectó, el affair habría tenido lugar en 2017, cuando el DJ ya estaba con Irene Rosales, algo que parece que Marengo desconocía.

"Dicen que ustedes estuvieron diez noches hospedados en el mismo lugar y que en ese momento él llevaba un año casado con Irene", le comentó el reportero Gonzalo Vázquez a la presentadora. "No sé, me parece que estaba solo", respondió ella.

"Yo te puedo decir lo que me acuerdo: fue supersimpático en la entrevista y parecía soltero", declaró Rocío Marengo. "No sé si él quedó embelesado conmigo, pero sí te puedo decir que fue supersimpático, muy agradable y muy divertido".

"Hace un tiempo que no sé de él, pero siempre estuvimos conectados por la música. No tengo nada malo para decir de él", aseguró. "Lo único, si esto se ve en España, me gustaría que él se haga cargo de estos rumores. Estoy harta de que, cada vez que se habla de esto y vinculan a las mujeres, tengamos que salir a hablar nosotras".

"Que opine él, que cuente él. Fue una linda historia la que tuvimos. Fue hermoso y bueno, que salga a hablar", pidió. "Invito a Kiko a que cuente lo que pasó. Pero que cuente la verdad, porque si no voy a hablar yo".