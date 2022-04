Compromís i UP insten el PSOE a no retardar el finançament mentre l'oposició no es fia i el PSPV apunta a Feijóo

Entre els grups del govern del Botànic, el portaveu socialista d'Hisenda, José Muñoz ha defès en declaracions en els passadissos abans del ple que "el Govern ha complit" amb el seu compromís de presentar un esborrany del nou model de finançament, un 'esquelet' que "està damunt de la taula" i després del qual la resta d'autonomies i partits han de definir-se.

Ha apuntat especialment al PP i al seu "flamant" nou líder, Alberto Núñez Feijóo, de qui ha recordat que al capdavant de la Xunta de Galícia ha vingut apostant per un finançament autonòmic "absolutament contraria a beneficiar als valencians".

Per contra, Muñoz ha subratllat que la posició del PSOE és "inequívoca" i que la reforma és urgent i ha d'estar basada en la població ajustada, així com que l'Estat ha de destinar fons transitoris d'anivellament fins que siga una realitat.

Com a síndica de Compromís, Papi Robles ha anunciat la presentació d'una proposició no de llei (PNL) urgent per al seu debat en el pròxim ple, amb l'objectiu de "escenificar" la unitat dels Corts i reprendre els acords aconseguits per a reformar el finançament. "Continuem posant damunt de la taula la coherència que ha de tindre qualsevol representant del poble valencià", ha reivindicat.

TROBADA AL MAIG DE DIPUTATS VALENCIANS

En aquesta proposta, la coalició demana la reforma immediata del finançament i insta la Generalitat a impulsar les accions necessàries per a aconseguir-ho, a més de convocar a diputats i senadors valencians a realitzar una trobada al maig per a coordinar accions sobre aquest tema.

Robles ha advertit que la "renúncia" a reformar el finançament suposa reduir els recursos per a l'Estat del Benestar i ha remarcat: "No som govern a Madrid, li donem suport en algunes qüestions. Els acords sempre els complim i així li ho demanarem al PSOE i a Unides Podem".

Des d'UP, el seu portaveu, Pilar Lima, ha subratllat que "una vegada més, pareix que el bipartidisme parla però no escomet cap fet" en matèria de finançament, quan ha recordat que és una reclamació que vé de dècades i afecta als servicis públics.

Ha lamentat que PSOE i PP decidisquen "posposar aquest debat a Madrid" quan l'infrafinançament és la causa del 78% del deute acumulat de la Comunitat segons un recent informe de la Sindicatura de Comptes, fins a quasi 42.000 milions d'euros que equivalen a cinc vegades el pressupost anual de la Conselleria de Sanitat.

"Seguirem pressionant a Pedro Sánchez i a la ministra (Mª Jesús) Montero", ha asseverat Llima, després del que el seu company Ferran Martínez ha lamentat que el PP nacional "assumisca la posició que tenia Feijóo com a president de Galícia".

"DE RIDÍCUL EN RIDÍCUL"

Entre l'oposició, el portaveu d'Economia del PP, Rubén Ibáñez, ha acusat al tripartit de "buscar culpables al seu fracàs amb el finançament" quan són govern". Ha assegurat que el retard del nou model és una constant des que governa el PSOE i que açò suposa que el 'president' de la Generalitat va "de ridícul en ridícul".

"Ximo Puig ha de preguntar-se què ha fet per canviar el model de finançament", ha recalcat, recordant que Compromís va donar el seu suport als Pressupostos Generals de l'Estat a canvi d'un fons d'anivellament de 1.336 milions, de la reforma del finançament i que arribara el 50% de fons estatals per a la despesa de dependència, que "tampoc ha arribat".

Ruth Merino, síndica de Cs, ha acusat els socis del tripartit de "procrastinar" i de no tindre "ambició" per a reformar el finançament, a més de criticar el PSOE per preferir cedir a les peticions dels seus socis nacionalistes en lloc d'atendre les necessitats de la Comunitat.

I de Vox, Llanos Massó ha assegurat que ni la resta de partits ni els "regnes de taifas" de les CCAA tenen voluntat real de canviar el finançament. "PP i PSOE es tiren els trastos al capdavant i Compromís dona voltes implorant un finançament que no arribarà", ha il·lustrat, per a denunciar que "mentre tenen el govern fet un desastre" pels casos judicials que afecten a Mónica Oltra o a familiars de Puig.