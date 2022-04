Ribó sobre la taxa turística: "L'acord és que s'ajorne fins el 2023 però no més"

Així ho ha indicat en la roda de premsa en la qual ha donat a conéixer els actes que se celebraran a València pels 35 anys del Jardí del Turia, en ser preguntat per la discussió entorn d'aquesta taxa, i per les declaracions del president de la Generalitat, Ximo Puig, qui va tornar a assenyalar aquest dimarts que creu que no és el moment per a aplicar-la.

Es tracta d'un impost que han projectat els socis del govern autonòmic (PSPV-Compromís-UP), d'entre 0,5 i dos euros per jornada i a aplicar pels ajuntaments que decidisquen quan passe un any de moratòria des de la seua aprovació definitiva.

"Crec que el meu grup ha arribat a un acord del Govern de la Generalitat perquè es presente el projecte i s'ajorne fins el 2023 però no més", ha recalcat Ribó, qui ha afegit que es tracta d'un impost que té la "immensa majoria de ciutats europees" i no afecta al nombre de visitants que reben.

En aquesta línia, ha instat a preguntar a l'alcalde de Venècia, a l'alcaldessa d'Ámsterdam "o a qui vullguen" i ha posat l'accent que no la paguen ni els hotelers ni els qui viuen en la ciutat sinó els visitants. "I és una cosa absolutament raonable perquè utilitzen servicis que hem de pagar els valencians, i si no ho fan ells, ho hem de fer nosaltres", com en el cas de la seguretat o la neteja.

Per açò, ha instat a els qui s'oposen a la taxa, com a Colomer, -qui no descarta dimitir en cas que s'aplique- al fet que expliquen els motius d'eixa oposició perquè no els entén i no ho veu "comprensible".

"Per què no pregunten a les Balears?, per exemple, on governen ells... perquè jo he parlat amb l'alcalde de Palma i no hi ha cap problema", ha exposat Ribó, qui incideix que "no té sentit" ja que "és una manera d'ajudar a tindre servicis de qualitat per a turistes i valencians i perquè el cost d'aquests servicis no recaiga en els quals vivim en aquesta ciutat".