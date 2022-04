Habitatge rep 2.255 sol·licituds d'ajudes del pla Renhata per a reformar interiors, un 42% més que en 2021

Es tracta de subvencions a persones propietàries o llogateres destinades a la reforma d'interiors dels habitatges per a millorar les condicions d'accessibilitat i sostenibilitat.

De les 2.255 sol·licituds, 372 corresponen a la província d'Alacant, 309 a la de Castelló i 1.574 a la de València.La direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica té prevista una quantia màxima inicial de 4.000.000 euros per a aquesta edició del Pla Renhata, les subvencions del qual poden aconseguir fins als 6.000 euros per sol·licitud.

El vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha manifestat que, precisament, "aquest pla de reforma interior de vivendes pretén ajudar a moltes famílies que durant la pandèmia han patit les manques de les seues llars i que ara podran adaptar les cases amb els criteris de sostenibilitat i eficiència energètica necessaris".

Illueca també ha assegurat, en un comunicat, que amb aquestes ajudes "s'aconsegueix incrementar el moviment en el sector de l'edificació, afectat per la crisi econòmica, així com el de producció de materials de construcció, revestiments ceràmics o de pedra, sanitaris o mobiliari de cuina i bany, sectors que són estratègics per a l'economia valenciana".

Per la seua banda, la secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica, Laura Soto, ha explicat que per a determinar la prioritat de les sol·licituds per a concedir la subvenció es valorarà la qualitat constructiva segons la categoria cadastral de la vivenda i el grau de discapacitat de la persona ocupant i empadronada de la vivenda.

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

El director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio, ha destacat que es tindran en compte criteris de sostenibilitat com a col·locació de portes i mobiliari de cuina realitzades emprant fustes que provinguen de gestió forestal sostenible, amb certificació PEFC o certificació FSC.

També es valorarà la instal·lació de cisternes de vàter amb volum de descàrrega màxim de 6 litres i dispositius de doble descàrrega; així com la col·locació de revestiments ceràmics en parets i sòls amb etiquetatge ambiental ecològic i sostenible.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les subvencions serà de 6 mesos, des de l'endemà a la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.