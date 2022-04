Cvirus.- La SVMPSP avisa que "milers de vacunacions d'immunodeprimits perillen" per l'extinció de contractes

Sobre aquest tema, fa una crida a la Conselleria de Sanitat, perquè rectifique i "mantinga uns recursos mínims de personal que seguixen sent imprescindibles" ja que 43 contractes de reforç Covid -11 per a metges i 32 per a personal d'infermeria- cessaran a la fi d'aquest mes d'abril, "si res ho remeia, interrompent un treball que segueix sent necessari sens dubte".

En eixe sentit, el president de la Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública, el doctor Juan Francisco Navarro Gracia, ha explicat que durant aquests dos anys, els Servicis de Medicina Preventiva han gestionat temes "clau" en la prevenció i control de la pandèmia de Covid.

Així, s'han dedicat al control dels aïllaments i mesures de protecció per a treballadors, pacients i acompanyants, el control dels brots hospitalaris de Covid, la declaració de casos de Covid a Salut Pública, l'estudi dels seus contactes, les vacunacions anti-Covid del personal sanitari i dels malalts crònics i el control de brots en centres soci-sanitaris, entre moltes altres funcions.

Ara adverteix que un dels programes que pot interrompre's és la vacunació amb quarta dosi de vacuna Covid en pacients immunodeprimits, que amb prou faenes ha aconseguit encara al 20-40% de tots els pacients registrats en els departaments de salut de la Comunitat Valenciana.

Els pacients immunodeprimits han de ser vacunats als 5 mesos amb una 4ª dosi de record ja que creen molta menor quantitat d'anticossos que la resta de persones, i fins i tot molts d'ells no responen la vacunació, sent necessari demanar-los serologies post-vacunació, per a tractar els negatius amb anticossos monoclonals.

De fet, assenyala que l'extinció dels contractes Covid està causant ja ajornaments de la vacunació a l'abril, en obligar-se als treballadors contractats a agafar-se les vacances abans de la fi de contracte.

MASCARETES

A més, "hui mateix cessa l'obligatorietat d'ús de les mascaretes en interiors, mesura que ha contribuït a la protecció de les persones més inmunodeprimidas, i després d'uns dies de vacances després dels quals s'espera un repunt la incidència de casos de Covid".

Per açò, des de la Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública fan una crida a la prudència i segueixen recomanant l'ús de mascareta en pacients immunodeprimits en ambients tancats i concorreguts, sobretot si no encara no han pogut vacunar-se amb la 4ª dosi.

"Creiem -explica el president de la SVMPSP- que no tenen sentit retallades en el personal dels servicis de Medicina Preventiva, en un moment en el qual la pandèmia encara colpeja a la població, i quan són més necessaris que mai bons programes de prevenció".

La Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública recorda a la Conselleria que els servicis de Medicina Preventiva també formen part d'aquesta estructura de Medicina Preventiva i Salut Pública que es va prometre reforçar arran de la pandèmia.