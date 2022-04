Mulet (Compromís) afirma que el del vol Castelló-Madrid és l'"enèsima escena d'un sainet sense gràcia"

El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha anunciat la presentació d'una bateria de preguntes al Govern perquè explique si la Generalitat ha intentat en algun moment que el Ministeri de Transport assumisca la possible línia aèria Castelló-Madrid com a Obligació de Servici Públic (OSP), ja que -ha dit- l'anunci de la Generalitat que Aerocas obrirà un concurs públic per a subvencionar a la companyia aèria que opere el vol pareix l'"enèsima escena d'un sainet que va començar sense gràcia des del principi, però està arribant als límits de l'absurd, que seria divertit si no fóra perquè és un embornal continu de diners públics".

Segons Mulet "aquest aeroport va ser una ocurrència del PP més corrupte, un fiasco monumental, i ha continuat sent una sagnia imparable de diners públics per a la Generalitat". Ha afegit que mentre s'ha vist que el 24 de febrer de 2018 la Comunitat Autònoma de Múrcia i AENA, empresa pública, van firmar un contracte de Gestió, explotació, manteniment i conservació de l'Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, com a contracte de gestió de servicis públics en la modalitat de concessió, per un termini de durada de 25 anys.

"Aquest contracte evita el gruix de despesa alguna per a la Regió de Múrcia, la qual cosa contrasta amb la situació d'un altre dels aeroports fallits en l'Estat espanyol, el de Castelló, que des dels seus inicis ha comportat una sagnia de diners públics a la Generalitat Valenciana sense que Aena haja volgut mai implicar-se en la seua gestió", ha subratllat el senador.

Mulet ha recordat que aquest tipus de vols, com l'anunciat ara per la Generalitat, sol ser OSP i el Ministeri de Transports qui els subvenciona. "Ara, a més de mantindre amb els diners de la Generalitat l'aeroport, subvencionar tots els escassos vols existents deficitaris, haurem de pagar també per uns vols que ningú justifica que tinguen la més mínima demanda i que, damunt, en la resta de l'Estat els paga el Ministeri", ha dit.

"Ací pareix que l'època de disparar amb pólvora de rei no s'ha acabat d'anar, l'excusa: un turisme que no ha vist cap millora per mantindre en la UCI un aeroport caríssim i que no va a millorar per tindre 5 vols pagats amb diners dels valencians cap a Madrid, que com tothom sap, és el centre de l'univers i no serem mai una província normal si no té vols amb la capital, encara que ens coste una fortuna i els vols vagen buits", ha afegit.