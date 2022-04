Torna el cicle 'Els dijous al Principal' amb l'obra valencina 'Ai, Carmela'

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), continua amb la programació per a aquestes festes de Pasqua. Aquest dijous torna el cicle 'Els dijous al Principal' amb la representació d''Ai, Carmela'. D'altra banda, l'Espai d'Art Contemporani de Castelló organitza la primera de les trobades de 'Co-op', una trobada al voltant de la cultura del videojoc.

El director territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha defès la necessitat que l'oferta cultural en les comarques del nord estiga activa en temps de festes, i en eixe sentit ha valorat "les bones xifres d'assistència als centres de l'IVC durant aquests dies, tant de gent del territori com d'altres punts de l'Estat". També ha assenyalat que "és un bon moment per a visitar les exposicions d'espais com el Museu de Belles Arts i l'EACC o gaudir d''Ai, Carmela', en el Principal de Castelló, o del cinema actual en el Palau de Congressos de Peníscola".

El Principal de Castelló presenta aquest dijous, a les 19.30 hores, una nova representació dins del cicle 'Els dijous al Principal', amb 'Ai, Carmela' de la companyia Teatre Micalet. La peça està interpretada pels actors valencians Pilar Almeria i Josep Manel Casany i explica la història de Paulino i Carmela, dos artistes de varietés despistats que, durant la Guerra Civil espanyola, creuen la línia del front i entren en territori del bàndol nacional. Obligats per la guarnició de Belchite, per a salvar la vida, hauran de fer una funció per als soldats de la revolta i un grup de presos de les brigades internacionals.

Les entrades per a aquesta representació tenen un preu de 6 euros. Es pot obtindre un descompte del 50 per cent gràcies a Entrada i +. Quan es visita el Museu de Belles Arts de Castelló o l'EACC s'obté un 'tiquet' que permet comprar, en les taquilles del Teatre Principal de Castelló o l'Auditori, entrades amb un descompte que arriba al 50%.

'CO-OP'

L'Espai d'Art Contemporani de Castelló comença amb la primera de les sessions de 'Co-op', trobades entorn de la cultura del videojoc. Un grup per a compartir videojocs, obres literàries, música o cultura vinculada amb els mons virtuals, amb la intenció de generar des de l'EACC un club del videojoc.

Aquestes trobades es plantegen a partir de l'experiència col·lectiva del 'gaming'. Cada sessió comença amb la invitació oberta a jugar i compartir una partida, al mateix temps que es genera un diàleg crític i reflexiu sobre el llenguatge dels videojocs. Amb aquesta activitat, l'EACC obri una sèrie de dinàmiques adscrites a analitzar la creació artística contemporània.

Les sessions es dinamitzaran per l'equip de l'EACC i una sèrie de convidats provinents del món artístic i dels videojocs. Amb aquestes trobades es busca aconseguir un espai de connexió entre l'art i la cultura 'gamer'.

Les trobades són gratuïtes i tindran lloc el dijous 21 d'abril, a les 18.30 hores, i el 12 de maig i el 9 de juny, a la mateixa hora. Per a participar en 'Co-op' és necessària la reserva prèvia en el correu eacc@gva.es.