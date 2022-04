Recuerdan la primera entrevista de Ivonne Reyes tras dar a luz y qué dijo del padre de su hijo hace 22 años

Después del duro enfrentamiento entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro en Viva la vida, la web Unplugged, de Telecinco, ha recordado la primera entrevista de la venezolana tras dar a luz a Alejandro.

Corría el mes de abril del año 2000 y Día a Día, con María Teresa Campos al frente, tenía las primeras palabras de Ivonne hablando de su retoño y asegurando que se sentía "muy feliz".

La televisiva, que entró por teléfono, aseguraba: "El niño no llora nada, de momento, espero que siga así. Es precioso, se me cae la baba con él".

"Es morenito y dicen que su boca es como la mía y la de su tío", decía entonces, sobre los rasgos de Alejandro.

De quiénes la estaban ayudando en esos momentos, aseguraba: "Están todos aquí. Me está ayudando toda mi familia y mis amigos. Tiene un montón de tías y tíos por todos lados y eso es de bastante ayuda. Me siento muy segura por todo el apoyo que tengo al lado".

Eso sí, su felicidad se tornó seriedad cuando le preguntaron por el padre de su hijo, que, en ese momento, era todo un misterio, ya que nadie, ni ella misma, apuntaba a Pepe Navarro. "¿La alegría también es compartida por el padre del niño? ¿Habéis tenido noticias de él? ¿Ha llamado? ¿Lo sabe?", preguntó Beatriz Cortázar, colaboradora del espacio.

"Estoy comunicando, se cortó", respondió, de broma y para evitar este tema, Ivonne. "No hablemos del tema, que Alejandro ya nació y ya no vale la pena. Hay que hablar de cosas bonitas", señalaba la venezolana amablemente, aunque sin ocultar que no quería tratar esa cuestión.