Grison advierte a Broncano: "Me he propuesto volverte loco en los próximos meses"

A Broncano le costó arrancar la entrega de este martes de La Resistencia. Y todo fue por culpa de uno de sus colaboradores, Grison, que no paró de interrumpirle.

El especialista en beat box, que ya sustituyó al presentador al frente del espacio de Movistar Plus+ cuando el jienense estuvo de baja por covid a finales de enero, le cortó antes de que hablara.

"Busca un vídeo", le pidió Grison a alguien del equipo de La Resistencia, para sorpresa de Broncano, que le dijo: "Es que hay que hacer el programa, no vamos a estar todo el rato con chorradas".

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Tras varias bromas entre el colaborador y Sergio Bezos, el conductor del programa exclamó: "Podemos empezar el programa ya, por favor, porque esto es increíble... Me es difícil, mira que cantidad de estímulos".

Tras escucharle, Grison le advirtió: "En este trimestre me he propuesto volverte loco". Castella Broncano señalaron irónicamente: "Y no como hasta ahora...".

"Llevas cinco años intentándolo", añadió el presentador. No obstante, el músico respondió: "Y el sol es mi padre...", provocando las carcajadas del patio de butacas del teatro.

Jorge Ponce y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

A continuación, entró Jorge Ponce, pero Grison no pudo evitar interrumpir: "Hay unas líneas dibujadas en el suelo", a lo que Castellá contestó: "Si hubiera unas rayas ahí las ibas a dejar dibujadas tú".

Ponce admitió que trabajar así "es muy difícil, una pasada...".

Broncano, riéndose, se vio obligado a confesar que "como luego me hace gracia", 'indultando' a su colaborador.