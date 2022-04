Jorge Salvador, a Pablo Motos, en 'El hormiguero': "Voy a hacer una sección con cosas que he robado de tu mesa"

Tras la entrevista a la invitada de este martes, Malú (que presentó en le programa de Antena 3 su nueva gira llamada Mil batallas), Jorge Salvador volvió a tener unos minutos en El hormiguero.

Pero en esta ocasión no rescató de la hemeroteca imágenes antiguas del programa: "La semana pasada me cogiste el disco de Leonardo Dantés de mi mesa y yo me voy a hacer una sección con cosas que he robado de la tuya", le dijo a Pablo Motos.

Salvador le pidió al valenciano y al resto de colaboradores (Marron, Luis Piedrahita y El Monaguillo) que le acompañaran al centro del plató del programa para mostrárselas.

Jorge Salvador, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"A Pablo le regalan muchas cosas en las que sale él", afirmó el socio de Motos, que inmediatamente le contestó: "Es el cariño de la gente, que no tienen contigo...".

Salvador continuó explicando entre risas que "las que le gustan las guarda en los cajones y hace como un museo. He cogido algunas para hacer una recopilación de figuras".

Pablo Motos y Jorge Salvador, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Y comenzó a descubrir diferentes muñecos dedicados al valenciano enviados por espectadores y seguidores de El hormiguero: "La colección ha quedado muy bien, pero te los voy a devolver para que los sigas guardando", concluyó Salvador.