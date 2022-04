Malú, en 'El hormiguero': "Hago shows tan grandes que pierdo dinero"

El hormiguero recibió este martes la visita de Malú. La artista presentó en le programa de Antena 3 su nueva gira llamada Mil batallas, que la llevará a recorrer España durante los próximos meses y que lleva el nombre de su último disco, publicado el pasado mes de octubre.

La invitada repasó con Pablo Motos las mejores anécdotas que le habían sucedido a lo largo de sus 25 años de carrera: "Llevo en la carretera de gira desde los 16 años".

"Va a ser un súper show. Me gusta que la gente se divierta, un espectáculo, que no sea algo estático", @_MaluOficial_ recorrerá toda España con su gira ‘Mil Batallas’. Fechas en el hilo 👇🏻 #MalúEH pic.twitter.com/okKdxG7jGk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 19, 2022

Malú destacó que "hago unos shows tan grandes que pierdo dinero, mi manager no para de repetirle, que no hay gira en la que gane". Además, explicó que "en las últimas giras he llegado a llevar 10 trailers, los del Wizink Center alucinaron, que ni los Rolling Stones".

También recordó uno de sus peores momentos sobre el escenario: "¿Es verdad que le partiste la cara a una fan?", le preguntó el presentador a su invitada.

"No lo he pasado peor en mi vida. Llevaba un anillo muy grande en el dedo gordo y, en un gesto, salió volando y le dio a una señora que estaba en primera fila", aseguró.

La cantante afirmó que "pensaba que le había roto un diente, solo pude pensar si teníamos un seguro para cubrirlo y mandé a una persona del equipo para ver cómo estaba".

"Al final me confirmaron que la señora estaba bien y que ya no tenía el diente antes de entrar en el concierto", concluyó.