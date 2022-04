Iglesias recuerda que Díaz "existe" porque él y el núcleo de Podemos apostaron por firmar una coalición pese a la repetición electoral

El ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentó este martes su nuevo libro, Verdades a la cara, haciendo una encendida defensa del "núcleo de dirigentes" del partido que ha sido "más atacado", su círculo más cercano. E insistió, con más claridad que nunca, en que la actual líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, no estaba en ese grupo y, de hecho, "existe" como ministra, vicepresidenta y líder de la formación gracias a que él, Iglesias, y este núcleo duro de Podemos no cedieron a las presiones del PSOE para gobernar en solitario tras las elecciones de abril de 2019, lo que llevó a la repetición electoral y a la firma de la actual coalición a principios de 2020.

El acto de presentación del libro se celebró en una de las naves del espacio cultural Matadero de Madrid, y al mismo asistieron en torno a 350 personas y varias decenas de simpatizantes se quedaron fuera del recinto. En el evento estuvo presente casi toda la plana mayor de Unidas Podemos: la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la número dos, Irene Montero; la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge; el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique; el líder de IU, Alberto Garzón; o el secretario general del PCE, Enrique Santiago fueron varios de los cargos que asistieron. Asimismo, también acudió a la presentación del libro el diputado de EH Bildu Jon Inarritu.

Por el contrario, la ausencia más destacada fue precisamente la de la vicepresidenta Díaz, que se encuentra de viaje en Galicia desde este martes por la tarde porque ofrece el miércoles por la mañana una conferencia en la Universidad de Santiago de Compostela. No obstante, la relación entre Díaz e Iglesias lleva meses siendo más que distante, por lo que no se esperaba su presencia en el acto.

Más allá de esa referencia a su sucesora al frente de Unidas Podemos -de la cual también dijo "que puede llevar mucho más lejos el espacio político" de lo que pudo llevarlo él-, el ex secretario general morado defendió sus siete años de trayectoria política y, especialmente, el papel que tuvo Irene Montero en la conformación del actual Gobierno tras renunciar a ser vicepresidenta cuando el PSOE se lo ofreció tras vetar a Iglesias. Pero, pese a todo, el exvicepresidente aseguró que ni en su "peor pesadilla" le "gustaría volver a la política institucional", una experiencia en la que confesó que ha visto a su familia "sufrir" a causa del acoso que sufrió a las puertas de su casa durante más de un año.

Iglesias también fue muy crítico con los medios de comunicación, tanto con los conservadores -a los que calificó de "caverna"- como con los progresistas -de los que habló despectivamente como "progresía" mediática-. El exlíder de Podemos mencionó en varias ocasiones a cadenas como La Sexta, y acusó a este y otros medios de comunicación de "construir un relato: Yolanda Díaz muy bien y Pablo Iglesias muy mal". En otras ocasiones, Iglesias ha asegurado que esa supuesta dicotomía busca sembrar "cizaña".

