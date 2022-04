Ana María Aldón se derrumbó en el último programa de Viva la vida hablando sobre su familia y la relación con su padre: "No he querido nunca pensar que me puedo parecer a mi padre, no quiero. Ojalá me pareciera a mi madre, es todo corazón".

Belén Esteban ha querido comentar en Sálvame las palabras de Ana María, y ha dejado claro que uno de los principales problemas que existen en la pareja es la familia de Ortega Cano.

"Yo ayer cuando estuve en el programa, estuve hablando con mis compañeros. Hay familia de Ortega Cano, específicamente una persona, que va contando cosas de Ana María Aldón muy feas".

"No sé si son verdad, pero es su vida. Va contando cosas no solo de Ana María, sino de su familia. Y todos sabemos quién es. Abre la puerta y entran los periodistas", ha dejado caer Belén Esteban, muy molesta con la situación, yendo más allá y siendo muy crítica con Ortega Cano.

"Para mí el culpable es Ortega Cano, que no da un puñetazo encima de la mesa y dice: 'Esta es mi mujer, para lo bueno y para lo malo. De aquí a mi casa mandamos yo y mi mujer'", ha opinado.