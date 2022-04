Mor el pintor Santiago Royo Segura

Nascut a Manises, des de molt xiquet va demostrar el seu interés per l'art. Es va formar com a Pèrit en l'Escola de ceràmica del seu poble i posteriorment va ampliar els seus coneixements en l'Escola d'Arts i Oficis de València i en diversos centres especialitzats.

Professionalment, es va dedicar, en els seus inicis, a la publicitat en importants agències de València i després de viure llargues temporades per tota Europa i el Canadà, on va fer de la seua passió per la pintura el seu ofici per a tota la vida, va recalar a final dels anys 70 a Gandia, ciutat que va considerar la seua casa i on va poder desenvolupar tota la seua creativitat artística.

Especialitzat en el retrat -"era un mestre en aquarel·la i el gouash", recalquen des del consistori- va realitzar nombroses obres que, sempre partint del natural, recreava amb un toc personal dotant-les d'elements onírics i imaginaris per a destacar la personalitat del subjecte.

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha lamentat la pèrdua d'aquest artista "tan estimat en la ciutat, sobretot pels centenars d'alumnes que al llarg dels anys han tingut la sort d'aprendre d'aquest mestre de l'art senzill i humil".

En la faceta docent, Santi Royo va destacar com monitor de la Universitat Popular de Gandia a la qual va estar lligat durant més de vint anys. L'any 2018 va rebre el premi Amigo de la UPG de mans de la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, i del Director de la institució, Lluís Romero, "com a mostra de l'estima que la ciutat i el centre li tenien", ha recordat el regidor de Cultura, Nahuel González.