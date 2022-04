La música en viu factura 11,9 milions a la Comunitat Valenciana en 2021

Així es reflecteix en el nou 'Anuario de la Música en Vivo', presentat per l'Associació de Promotors Musicals (APM) aquest dimarts 19 d'abril en IFEMA Madrid.

El document constata que la indústria de la música en viu va facturar 157.637.491 milions d'euros en venda d'entrades en 2021, un 13,7 per cent més que en 2020, any de la pandèmia, que es va tancar amb 138,5 milions d'euros.

"Venim d'un període molt llarg i fosc de dos anys (2020-2021), que no precisament són bons per al sector. L'any passat, les dades eren absolutament demolidors, amb una baixada del 63,78% en la facturació per vendes d'entrades", ha expressat el president de l'APM, Albert Salmerón, qui no obstant aquest any "veu una recuperació" dels concerts.

Segons ha explicat, la venda d'entrades no va començar a recuperar-se fins al mes d'agost, coincidint amb l'ampliació d'aforaments i la celebració dels primers esdeveniments multitudinaris. Durant l'últim trimestre de 2021, es van registrar xifres pròpies dels anys anteriors a la pandèmia, arribant al desembre a quasi 30 milions d'euros en facturació, una "xifra rècord" que confirma la tendència a l'alça de la indústria en 2022.

En els dos anys anteriors a la pandèmia, es van superar els 300 milions de recaptació, concretament 333,9 milions d'euros en 2018 i 382,5 milions d'euros en 2019. En aquest sentit, prenent com a referència l'última dècada, les dades del 2021 igualen la facturació de l'any 2013, quan es van registrar 158,1 milions d'euros.

Així mateix, ha exposat les dades arreplegades per l'Anuari dividits en comunitats autònomes. En primer lloc, Catalunya va tornar a encapçalar la llista de facturació amb 36.7 milions d'euros, un 14,29 per cent més que en 2020 (32,1 milions d'euros). En segon lloc es troba Andalusia que va facturar 26,1 milions d'euros en 2021, suposant una caiguda del 13 per cent en relació als 30 milions d'euros de facturació de 2020. En tercer lloc es posiciona Madrid, amb 21,8 milions d'euros en 2021, i igual que Andalusia, va descendir un 15,94 per cent respecte a 2020 (26 milions d'euros). En quart lloc apareix la Comunitat Valenciana, amb 11,9 milions d'euros.

La resta de comunitats no aconsegueixen aconseguir els dos dígits de facturació. Un total de set de les 17 comunitats autònomes van presentar pitjors balanços en 2021 que en 2020, entre les quals estan Andalusia i Madrid.

Per províncies, Barcelona (25.633.414 euros) seguida de Madrid (21.874.128 euros) van liderar la llista. Unes quantes van baixar de dos xifres com València (6.746.875,13 euros), Girona (6.797.916,28 euros) o Sevilla (5.198.323,21 euros), i unes altres no van aconseguir el milió com Albacete (964.765,00 euros), Huesca (964.765,00 euros) o Àlaba (909.447,95 euros).

DANI MARTÍN, PERALES I AITANA, TOP 3

Els artistes Dani Martín, Perales i Aitana van ser els més escoltats en concerts en 2021, segons arreplega el 'Top 10 gires nacionals i internacionals' de l''Anuari de la Música en Viu'. Dani Martín va reunir 127.766 assistents en 11 concerts, seguit de José Luis Perales, amb 111.933 espectadors en 37 concerts i Aitana, que va reunir 105.268 fans en 31 concerts.

En quart lloc es troba Camilo amb 88.935 assistents en 27 concerts, el cinqué lloc ho ocupa Robe, amb 79.865 espectadors en 21 concerts i en sisé lloc Antonio Orozco, que va reunir 78.725 assistents en 53 concerts. En seté, octau, nové i desé lloc del 'Top 10 gires nacionals i internacionals' l'ocupen Nathy Peluso, Rozalén, Raphael i Pablo López, respectivament.

"Vull agrair a tots els artistes que malgrat les situacions, els impediments i les incerteses, van decidir anar endavant i fomentar la difusió de la música en directe", ha expressat la vocal d'APM, María Cruz Laguna.

Quant al ránking de Festivals de Cicle, Marbella Starlite ocupa el primer lloc amb 99.737 espectadors en 54 concerts, seguit de Marenostrum Fuengirola, amb 81.556 assistents en 68 concerts i el Festival Jardins Pedralbes que va aconseguir reunir 76.674 persones en 40 concerts.

LLUITAR CONTRA LA REVENDA D'ENTRADES

D'altra banda, la vocal d'APM, Carolina Rodríguez, ha assenyalat els reptes que es presenten de cara el futur" en la indústria de la música en directe. El principal repte és "tornar una mica a la normalitat", "tornar a les xifres que amb tant esforç i assentament en la indústria hem aconseguit i que hem perdut de forma dramàtica durant aquests dos anys", ha sentenciat.

Un altre repte és recuperar "eixe buit" de públic i noves bandes emergents que han patit "eixa aturada de visibilitat, de pràctica i de fidelització" , a més d'assentar les premisses que "protagonitzen la nova generació musical" quant a sostenibilitat, digitalització i modernització.

Així mateix, ha destacat "la lluita" contra la revenda d'entrades: "Tenim clar que és educant als nostres públics. Per tant, a través de l'Associació, a part de seguir unes vies que són legals i que involucren promotors i ticketeres, ens centrem també en eixa educació de cara al públic de saber què és el que hi ha darrere d'un tiquet i conscienciar al públic, fins al punt de fer-li comprendre on compren les seues entrades i l'important que és que l'entrada es compre en un lloc legal i no siga un frau", ha conclòs.