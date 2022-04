Alaquàs reconoce al director de arte Jonatan Catalán, ganador de un premio Daytime Emmy

Los representantes municipales han recibido a Catalán en un encuentro celebrado en el Castell de Alaquàs, donde el primer edil ha asegurado "estar orgulloso de que Alaquàs cuenta con vecinos con esta proyección profesional que suponen un referente para la población joven".

Por su parte, Jonatan Catalán afirma que "todo esfuerzo tiene su recompensa" y que lo más importante para conseguir estos éxitos "es tener inquietud, ganas de aprender y mucha motivación para superarte día detrás día".

Jonatan Catalán es director de arte y creador de títulos de crédito y el pasado mas de agosto recibió un Emmy por haber diseñado los títulos de la serie 'Wizards', un proyecto del realizador Guillermo del Toro que supone la tercera parte de la trilogía 'Tales of Arcadia'. En las ediciones anteriores había sido nominado también.

Los Daytime Emmy Awards son otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión para reconocer la excelencia en la programación televisiva diurna de los Estados Unidos. El alaquaser ha participado también como supervisor del proyecto 'The Windshield Wiper' (El limpiaparabrisas), que ha recibido el Óscar a Mejor Cortometraje de Animación.

Desde niño es un apasionado de la animación y la fotografía, principalmente desde el estreno de 'Toy Story', que fue aquello que le decidió a iniciarse en el mundo del 3D y la animación. A los 18 años empezó con sus trabajos en infoarquitectura, donde no tardó en darse cuenta de que la iluminación era aquello que más le gustaba.

Compaginando estos trabajos con proyectos personales pudo subir su primero portfolio a internet y probar suerte más allá de la arquitectura. Esta aventura lo llevó a trabajar como 'freelance' y más adelante acabar montando su propio estudio de animación con dos socios, nace así Keytonn Animation Studio. Allí se encarga de la dirección de iluminación y texturas, así como del modelado de escenarios.

Ha trabajado para clientes como Disney, Wildbrain, Mattel o Paramount Pictures creando personajes como el Dr. Maxwell con su cortometraje 'The Grandfather of Soul', que fue finalista del Siggraph en 2007.

Su primer proyecto importante fue el cortometraje de animación 'Alma', nominado a los Goya de 2010. Este trabajo fue la tarjeta de presentación para proyectos más ambiciosos con empresas de los Estados Unidos. Después de tres meses de producción, el proyecto 'Alma' sale del estudio y Jonatan decide dejar la empresa para continuar con el cortometraje y empezar una nueva etapa como autónomo.

'TROLLHUNTERS'

Esta etapa le ha llevado a trabajar con gigantes como DreamWorks Animation, donde tuvo la oportunidad de trabajar con Guillermo del Toro en la saga de 'Trollhunters', en la cual Jonatan consiguió dos nominaciones en Emmy en la categoría Outstanding Main Title and Graphic Design en el 2016 y 2017 y, finalmente, en el 2021 con su tercera nominación consiguió ganar el premio.

Durante estos años ha participado en otros proyectos como las películas de Trollhunters Rise of the Titans, Over the Moon, Wish Dragon o Angry Birds Movie, y en series como Trash Truck, Wizards o 3Below entre otras y las películas La Patrulla Canina y My Little Pony en las cuales Jonatan ha sido el encargado de definir y establecer el look de los personajes principales.