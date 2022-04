Joseph Kahn, un premio Pulitzer para dirigir el 'New York Times'

Joseph Kahn se convertirá en editor ejecutivo de The New York Times el próximo 14 de junio de 2022, cuando sustituirá oficialmente a Dean Baquet como máximo responsable del diario, uno de los más influyentes del mundo, con más de 10 millones de suscriptores de pago.

Baquet, de 65 años, ha sido editor ejecutivo desde 2014 y bajo su mando el New York Times ganó 18 premios Pulitzer.

Esa es una de las bazas más llamativas del currículum de Kahn, de 57 años, que en 1994, mientras trabajaba en el Dallas Morning News, formó parte de un equipo de reporteros galardonados con el Premio Pulitzer de reportajes internacionales, por sus historias sobre la violencia contra las mujeres en todo el mundo.

Hasta ahora Joseph Kahn había sido el editor gerente de The New York Times desde septiembre de 2016 y antes de eso, el responsable de la sección de información International.

Kahn también fue jefe de la corresponsalía de Beijing (China) desde julio de 2003 y anteriormente estuvo destinado en Shanghái.

Antes de unirse a The Times en enero de 1998 pasó cuatro años como corresponsal en China de The Wall Street Journal y también trabajó como reportero de la ciudad y corresponsal en el extranjero para The Dallas Morning News.

El primer trabajo de Joseph F. Kahn después de la universidad fue en 1987, donde estuvo encargado de cubrir la información de la localidad de Plano, Texas, para The Dallas Morning News.

En 2004, el Kahn ganó el Premio de Periodismo Robert F. Kennedy por reportajes internacionales por su serie de historias sobre las condiciones laborales en las fábricas de exportación de China y ha ganado otros premios relevantes por su información sobre la sociedad y la políticas asiáticas.

Kahn nació en Boston, Massachusetts en 1964 y se graduó de la Universidad de Harvard en 1987 en Historia Estadounidense. Hijo de Leo Kahn, a la postre un importante empresario ya fallecido y dueño de la cadena de supermercados Purity Supreme y de las tiendas de material de oficina Staples, conoció las mieles del periodismo en la época en la que su progenitor ejerció como reportero.