Tras un año y medio de espera, por fin Lola Mencía se ha reencontrado con su perro Horus. Esto ha sido posible, ya que la exconcursante de La isla de las tentaciones ha tentado a la suerte en su escapada a Cantabria.

"Me fui de fin de semana a Cantabria y dormí en el pueblo donde vive Diego, que es lo que conozco de allí por las veces que he ido con él", comienza la influencer en su nuevo vídeo de Mtmad donde cuenta cómo ha sido este reencuentro.

Por la mañana siguiente, fue con su nuevo chico a la playa para dar un paseo con su perro Kun, para ver si, con suerte, se encontraban con Horus. "Vi a Horus de lejos venir en mi dirección. Decidí echar a correr mientras le llamaba para que se acercase a mí", cuenta Lola eufórica mientras se acuerda del momento.

"Antes de que Horus bajara, Diego intentó amarrarle para que no viniera a verme", confiesa la que fuera concursante de Supervivientes, bastante molesta, ya que lleva mucho tiempo sin ver a su perro. "Al principio me miraba raro, pero me quité la gorra, me reconoció y empezó a saltar de la emoción", añade pletórica contando la historia del reencuentro.

Un reencuentro que fue muy rápido debido a que, según confiesa Lola entre lágrimas: "Diegó llamó a Horus y él volvió porque es muy obediente". "Me quedé tirada en el suelo llorando. Hay que tener muy poco corazón para dejar llorando a una persona porque acaba de ver a su perro, al cual le has prohibido ver, quitándole ese derecho", son las palabras con las que se dirige directamente a su expareja.

"Yo creía que nunca iba a llegar a ese extremo. No lo hagas por mí, hazlo por el perro. Es lo más lamentable que has hecho en tu vida. Desde ese día ahora sí que considero que eres muy mala persona", concluye la de León.

Aunque el reencuentro haya sabido a poco, para ella ha sido un chute de energía y según dice: "dejé al destino que actuase y así fue". Por el momento, Lola no sabe cuando podrá volver a tener a Horus en casa, ya que los trámites de la batalla judicial van "lentos".