Joan Manuel Serrat: "Cada vez que alguien me pregunta en qué idioma prefiero cantar contesto que en el que me prohíban cantar"

El cantautor Joan Manuel Serrat era el invitado en La noche en 24 horas, del canal 24 horas, donde le preguntaban por aquella ocasión en la que se enfrentó con el régimen franquista por el idioma en que debía cantar en Eurovisión, al que finalmente no fue, hace 50 años.

"El gobierno franquista no aceptaba una negativa, no mía, de cualquiera. Se consideraba un acto de rebeldía", explicaba el cantautor, que exponía su punto de vista sobre este asunto.

"No interviene solamente una cuestión cultural o idiomática, hay un planteamiento político. El catalán y el castellano no representan una barrera, yo he convivido toda mi vida con las dos lenguas", exponía el artista.

"Lo que no puedo vivir es con la represión de una de las dos, cuando una de las dos es marginada o represaliada la convivencia se me hace muy difícil", hacía ver Serrat, que ha respondido a la misma pregunta muchas veces: "Cada vez que alguien me ha preguntado en qué prefiero cantar, si en catalán o en castellano, he contestado que en la que me prohíban cantar".

"Si no me prohíben y la libertad es absoluta, ando, leo y hablo en ambos idiomas. Y en mi casa en los años de mi niñez se hablaban ambos idiomas aunque en la escuela solo se hablaba y se enseñaba en castellano y en la prensa no se publicaba más que en castellano", rememoraba.