La Comunitat atén a 15.161 noves persones en situació de dependència en 2021, sis punts més que la mitjana

Així es desprèn del XXII dictamen de l'Observatori Estatal per a la Dependència elaborat per l'Associació de Directors i Gerents de Servicis Socials consultat per Europa Press, que fa una menció especial a la Comunitat Valenciana que "aprova" amb un 5 el Dictamen de la Dependència després de 15 anys suspenent.

"Una gestió molt completa en tots els paràmetres que constata la transformació iniciada en 2016 i que li ha portat a triplicar el nombre de persones depenents que hui reben una prestació a la Comunitat Valenciana", subratlla l'estudi.

Així, l'execució a la Comunitat Valenciana de les mesures contingudes en el Pla de Xoc, pel qual va obtindre un finançament extraordinari de 51,4 milions, s'ha saldat amb la reducció de la llista d'espera en -1.555 (-11,72%), mentre la resta de CCAA ho han fet en el 16,71%. No obstant açò, situa la seua taxa limb en el 9,16%, inferior al 13,66% de la mitjana nacional.

Així mateix, aquest Pla de xoc va permetre la creació de 1.351 noves ocupacions a la Comunitat, encara que la seua taxa de creació d'ocupació de 25,3 llocs per milió euros invertit "seguix sent encara molt baixa" respecte dels 40,4 ocupacions que genera en la resta d'Espanya, una diferència que l'informe atribueix a l'ús massiu de les PECEF (Prestació Econòmica per a Cures en l'Entorn Familiar) en la seua cartera de servicis.

A més, la Comunitat destaca, segons l'informe, en la resta de paràmetres bàsics del sistema respecte a la mitjana nacional: tant en nombre de sol·licituds registrades (+7,03% /2,26% nacional), persones valorades (+11,38% / 3,43% nacional), persones amb dret aprestació (+11,78%/4,38% nacional), servicis entregats (+10,29% / 11,93% nacional) o persones ateses amb PECEF on triplica la mitjana nacional (+20,89% enfront del 7,11% nacional).

Quant a les prestacions, la Comunitat va tancar l'exercici amb 18.232 noves prestacions, de les quals el 75% -13.694-corresponen a una PECEF. De fet, les PECEF ocupen el 61,9% de la cartera de servicis de la Comunitat, duplicant així la mitjana nacional situada en el 30,75%.

En eixe sentit, l'informe recorda que la llei de promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència (LPAPAD) contempla aquesta prestació únicament amb caràcter excepcional i, en canvi, la Comunitat "segueix donant preferència a aquesta prestació en la qual inverteix una despesa mitjana de 257,49 euros mensuals".

D'aquesta manera, l'informe assenyala que la mitjana de despesa pública per persona depenent en Comunitat Valenciana (5.378 euros) ésencara un 10,7% inferior a la mitjana nacional (6.026 euros) com a conseqüència d'aquest ús intensiu de les PECEF.

Per la seua banda, els costos directes del SAAD benvolguts per la gestió de les prestacions i servicis durant l'any 2021 es van elevar a un total de 736,9 milions, dels quals el 69,2% va córrer a compte de la Comunitat, el 20,3% de l'Estat i el 10,5% de l'Usuari. D'un altre costat, l'informe assenyala que durant l'any 2021 van morir a la Comunitat valenciana 4.240 persones en llista d'espera sense poder ser ateses.

"BONA MARXA"

Sobre aquest tema, la secretària autonòmica d'Atenció Primària i Servicis Socials, Irene Gavidia, ha ressaltat en un comunicat difós per la Generalitat que aquest informe "constatant la bona marxa en la gestió d'aquestes ajudes a la Comunitat Valenciana "any rere any".

En aquest sentit, ha recordat que l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Servicis Socials qualificava de "nefasta" la gestió de la dependència abans de l'arribada del Consell del Botànic, mentre que ara destaca "en positiu, per damunt de la mitjana nacional".

"Aquestes dades -ha recalcat- evidencien que la Comunitat Valenciana ha deixat d'estar en els últims llocs i ratifiquen el compromís total de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives amb l'aplicació del servici d'atenció a la dependència, perquè cada vegada més persones puguen gaudir d'un dret que tenen reconegut per llei".

En aquest sentit, ha assenyalat que durant el passat any es van resoldre un total de 34.283 expedients de persones en situació de dependència, la qual cosa suposa "una mitjana de 135 expedients diaris", cinc vegades més que els resolts durant 2015

APOSTA PEL MUNICIPALISME

Així mateix, en matèria de personal, ha ressaltat l'aposta pel 'municipalisme' "amb un important increment pressupostari per a crear una xarxa professional que permeta als ajuntaments assumir la valoració i tramitació d'expedients".

Sobre aquest tema, ha ressaltat que aquesta aposta es concreta en el finançament de 27.385 llocs de treball directes, la qual cosa prmite que en aquests moments el 60% dels municipis de la Comunitat Valenciana, 322 en total, tramiten en menys de 90 dies els expedients de dependència.

Gavidia ha concretat que a data de el 1 d'abril el sistema d'atenció a la dependència de la Comunitat atén a 124.080 persones: 38.549 persones són de la província d'Alacant, 14.305 de Castelló i 71.226 resideixen a la província de València.