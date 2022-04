"¿Dónde están nuestros hijos?": las familias de la tripulación del 'Moskva' exigen respuestas a Putin y ya se habla de al menos 37 muertos

El hundimiento del crucero y buque insignia de la armada de Rusia en el Mar Negro, el 'Moskva', continúa rodeado por la polémica porque aún se desconoce el número de fallecidos. Los que peor lo están pasando son las familias de los marineros, que aún desconocen si sus hijos han muerto o no en el mar. "¿Dónde están nuestros hijos?", llevan días preguntando a las autoridades rusas.

Lo que piden es que el Kremlin admita cuántos murieron cuando el Moskva se hundió. Pero Moscú insiste en que casi todos los 514 tripulantes del buque fueron rescatados.

Irina Shkrebets estuvo en el hospital buscando a su Egor, que era chef, pero no tuvo éxito. "Había solo 200 personas (en el hospital) y había más de 500 en el barco. ¿Dónde estaban los demás? Le pedí información a un comandante de la marina, pero me dijo: 'No te diré nada'", ha declarado Shkrebets al Daily Mail.

Según el portal independiente ruso Meduza, que cita fuentes anónimas, las explosiones habrían provocado la muerte de al menos 37 personas. Además, alrededor de un centenar de tripulantes habrían resultado heridos, mientras que se desconoce el número de desaparecidos.

Meduza, que fue declarado "agente extranjero" y bloqueado el pasado marzo por Moscú, pero sigue emitiendo desde Letonia, cita como fuente de esas informaciones a "una persona al mando" de la Armada del Mar Negro.

Moscú atribuye el hundimiento a una tormenta

El hundimiento del 'Moskva' se produjo la semana pasada y fue confirmado por el Ministerio de Defensa ruso, aunque hasta ahora no ha concretado en qué circunstancias se produjo su naufragio.

Horas antes, desde Kiev se había informado de varias explosiones en el buque, producidas por el impacto de los misiles ucranianos.

El barco trató de ser remolcado hacia un puerto seguro, mientras el mando ruso aseguraba que la tripulación había sido evacuada.

Finalmente se confirmó desde Moscú el hundimiento, atribuido a "circunstancias" derivadas de una tormenta.