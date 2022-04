Puig no creu que la taxa turística s'arribe a aplicar en "pràcticament cap ciutat"

Així ho ha exposat, després d'una visita a l'aeroport de Castelló, sobre l'afirmació del secretari autonòmic de Turisme, el també socialista Francesc Colomer, que no descarta dimitir en cas que s'aprove la taxa turística. Puig ha remarcat que no ha sentit aquestes declaracions i que Colomer "sap" que compta amb la seua confiança.

Es tracta d'un impost que han projecte els socis del govern autonòmic (PSPV-Compromís-UP), d'entre 0,5 i dos euros per jornada i a aplicar pels ajuntaments que decidisquen quan passe un any de moratòria des de la seua aprovació definitiva.

Sobre aquest tema, Puig ha afirmat que els consistoris que decidisquen no implantar la taxa compten amb el seu "suport", encara que ha recordat que es paga en moltes ciutats europees i "no ha sigut un desastre".

"Ara bé, crec que no és el moment, ho he dit moltes vegades, però no cal plantejar-ho en termes catastròfics i com si el problema real del sector fóra la taxa turística", ha abundat, ja que considera que el repte ara és recuperar la situació prèvia a la pandèmia i combatre la crisi de preus.

Per tant, el president ha insistit que "eixa és la realitat" del sector i que no té "cap tipus de sentit" intentar que el debat se centre en la taxa turística.

Ha avançat que en la seua reunió d'aquest dimarts amb la patronal hotelera HOSBEC abordarà com millorar el posicionament de la Comunitat, a més d'assegurar que cap govern autonòmic ha apostat tant pel sector com l'actual.