Marta Pombo desvela que se enteró de su embarazo por el orzuelo de su novio

Marta Pombo está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Hace unos días anunció que el próximo octubre se convertirá en madre junto a Luis Zamalloa, un joven odontólogo con el que lleva algo más de un año de relación. Para contar más detalles, pidió a sus seguidores que le hiciesen preguntas al respecto, y la influencer desveló una anécdota muy curiosa.

Un seguidor preguntó cómo se había enterado de la feliz noticia. La joven contó que fue hace tres meses, cuando la pareja se desplazó hasta Galicia para visitar a sus amigos Hugo y Lara, de La isla de las tentaciones. Precisamente fue la gallega quien alertó de lo que iba a pasar próximamente.

"Me dolía la tripa y pensaba: 'Ya me bajará, da igual'. Cuando llegamos a casa de Hugo y Lara, Zama tenía un orzuelo gigante en el ojo. Lara cuando le vio, sin yo decir nada de mi regla, dijo 'eso es que hay una embarazada'. Ahí ya dije, uy, a ver si no me está bajando la regla porque estoy embarazada", cuenta con una sonrisa Marta Pombo.

Al escuchar eso, la influencer decidió hacerse un test motivada por su amiga porque, además, "hacía mucho pis" y tenía "mucho cansancio". Fue así como se enteró de que estaba esperando su primer bebé.

En cuanto a la reacción de su pareja, confiesa que "fue preciosa" y la guardará para ella "toda la vida". Además, reconoce que no puede mostrar la forma en la que se enteró su familia porque grabó muy pocas reacciones.

Otro detalle que esa ronda de preguntas dejó es que se van a mudar de casa. "Íbamos a comprar, pero hemos decidido que no porque Madrid está demasiado caro y vamos a seguir de alquiler", dice contando este nuevo paso en su relación.