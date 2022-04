Ya hace meses que salió a la luz el problema judicial -uno de tantos- que tiene Isabel Pantoja con Loli, la quiosquera, quien fue su amiga íntima y la denunció porque le debe 76.000 euros. Pero, al margen de este litigio, Isa Pantoja no ha querido olvidar lo que esta anciana de 82 años ha hecho por su familia y ha acudido a visitarla.

La sevillana de 82 años le prestó a la artista 86.000 euros hace ya 8 años para evitar que fuera a la cárcel. Casi una década después, Isabel Pantoja solo le ha devuelto 10.000 euros.

"Yo le di ese dinero en concepto de préstamo. Me dijo que me lo pagaría en dos años... y ya se han cumplido 8", se quejó la quiosquera este lunes en Sálvame. Pero, a pesar de las críticas a Isabel Pantoja, parece que cuenta con el apoyo de los hijos de la tonadillera.

"Los hijos, tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja, apoyan a Loli en todo. El domingo mismo estuvo Isa Pantoja en su casa", aseguró José Antonio León. Y así mismo lo ha aclarado la hija de la cantante.

"Quería ver cómo estaba, yo soy muy agradecida con la gente que se ha portado bien conmigo", ha declarado Isa Pantoja, que ha matizado que fue sola, sin Asraf Beno ni su hijo Alberto, como se comentó.

"Tanto a ella como a muchas personas más les tengo mucho aprecio y cariño, y me interesan, a mí no se me olvidan las cosas que han hecho por mí", ha añadido la colaboradora de televisión.